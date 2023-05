Carolas jubileumsshow är nästan väl ambitiös

1. På egna ben 2. Gloria 3. Ännu en dag 4. Hunger 5. Thunder and lightning 6. Tommy tycker om mig 7. Du försvinner i natten 8. Det regnar i Stockholm (med Lasse Holm) 9. Ja må hon leva 10. If I can dream 11. The runaway 12. Medley (Radiate, Spread your wings, When two worlds collide, We are atomic, Brand new heart, So far so good) 13. To love somebody (Bee Gees-cover, med Benjamin Ingrosso) 14. Mitt i ett äventyr 15. Fångad av en stormvind 16. Så länge jag lever 17. All the reasons to live 18. Mickey 19. My show 20. I believe in love 21. A kiss goodbye 22. You + me 23. One love (med Andreas Johnson) 24. Genom allt 25. Evighet 26. Sanna vänner Extranummer: 27. När löven faller 28. Säg mig var du står 29. Främling

Här kan ni se Carolas popshow: Malmö (Mölleplatsen) 5/7, Halltorp 16/7, Älvsbyn 21/7, Järvsö 22/7, Rättvik 26/7, Furuvik 27/7, Skuleberget 28/7, Östersund 29/7, Ulricehamn 4/8, Karlskrona 5/8, Kungsbacka 11/8, Vadstena 12/8, Örebro 20/8, Stockholm (Skansen) 26/8