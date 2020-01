Veckans spellista: tio pärlor från januari

avHåkan Steen

Publicerad: 22 januari 2020 kl. 16.25

Foto: Bobbi Rich Tillbaka: Margo Price!

SPELLISTA Några av årets hittills bästa inom soul, rock och country.

”STONE ME”

Margo Price

Nashvilles kanske allra bästa just nu är förstås lika cool som alltid i första nya låten på två år.



”MEMORIES”

Swamp Dogg feat. John Prine

En countryplatta med Swamp Dogg, vad kan gå fel? Särskilt när självaste John Prine är med. Mars-albumet heter ”Sleeping without you is a dragg”.



”ONE DAY SHE’S HERE”

Marcus King

Den coolaste retrobluesfunksoulen just nu görs sannolikt av en 23-åring från South Carolina.



”REVIVAL”

Gregory Porter

Souljazzmannen går all gospel på nya singeln. Föredömligt.



”TELEFON”

Eric Gadd

Ep:n ”Hopp” rymmer återinspelade Gadd-klassiker men roligast är nya låten, som begåvat plockar in ”ingen abonnent”-signalen i melodin.



”NÅT”

Slowgold

Amanda Wernes pop singlar ned som blåtonade snöflingor. Eller nåt. Nya Slowgold-albumet ”Aska” släpps 21 februari.



”AZAD”

Frazey Ford

Rösten från kanadensiska The Be Good Tanyas är minst lika bra solo. I vår släpper hon ny skiva och spelar i metropoler som Tranås och Hyltebruk.



”BRIGHTEST STAR”

Lilly Hiatt

Ännu en Nashville-stjärna. På kommande plattan gästar Amanda Shires, Aaron Lee Tasjan och pappa John.



”SOMETHING LIKE THIS”

... And You Will Know Us By The Trail Of Dead

Verkar vara hög tid att börja bry sig om de här Austin-galningarna igen.



”BLOOD BANK (LIVE FROM ERICSSON GLOBE, STOCKHOLM SE, OCT 31 2018)”

Bon Iver

En av de senaste två decenniernas allra bästa låtar. Nu kan hela världen höra den utsökta versionen från Globen.



