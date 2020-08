Född: I Umeå den 9 juni 1960.

Bor: Lägenhet på Södermalm i Stockholm, fritidshus på Tynningö och i Italien.

Familj: Frun Efva Attling, två vuxna bonussöner.

Liv och karriär i korthet: Uppvuxen i Nynäshamn och i Vendelsö söder om Stockholm. Började skriva egna låtar som nioåring. 1978 hade hon redan samlat på sig 130 stycken och fick chansen att vara med i tv-programmet ”Sveriges magasin” där hon upptäcktes av Bruno Glenmark som erbjöd skivkontrakt. Debutalbumet ”Finns det nån som bryr sej om” släpptes samma år. Medverkade motvilligt i Melodifestivalen 1979 och 1980. De Anders Glenmark-producerade albumen ”Ett fönster mot gatan” och ”Ung och stolt” gjorde henne till en av 80-talets mest populära svenska artister. Den riktigt stora succén kom 1991 med ”En blekt blondins hjärta”, som sålde i över en halv miljon exemplar och gav henne fem grammisar. Ägnade bland annat 90-talet åt att åka på Rocktåget med Tomas Ledin och Lisa Nilsson, göra en konsert med Esa-Pekka Salonen och symfoniorkester på Centralen i Stockholm samt under milt uttryckt uppmärksammade former registrera partnerskap med designern och före detta artistkollegan Efva Attling. Utöver musikkarriären har hon skrivit barnböcker om hundarna Lars och Urban och den självbiografiska boken ”Hur man närmar sig ett träd” samt arbetat en del som fotograf. 2010 turnerade hon med monologföreställningen ”Ingen är som jag”. Under våren och sommaren har hon gjort podcasten ”Doubletrouble” där hon berättar för Efva Attling om sin skapandeprocess.

Album: ”Finns det nån som bryr sej om” (1978), ”Eva Dahlgren” (1980), ”För väntan” (1981), ”Tvillingskäl” (1982), ”Ett fönster mot gatan” (1984), ”Ung och stolt” (1987), ”Fria världen 1.989” (1989), ”En blekt blondins hjärta” (1991), ”Jag vill se min älskade komma från det vilda” (1995), ”Lai lai” (1999), ”Snö” (2005), ”Petroleum och tång” (2007), ”Jag sjunger ljuset” (2016).

Aktuell: Släpper i dag nya albumet ”Evalution” som recenseras här.