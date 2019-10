Cher bländar med underhållande show

+++

Woman’s world

Efter ett filmcollage med höjdpunkter ur Chers karriär dyker hon upp på en stegrande ramp i vikingakostym och stor blå peruk. Den sex år gamla discokaramellen sparkar igång kvällen med lite partyfeminism i egyptisk miljö.

+++

Strong enough

En gedigen burgare 70-talsdisco från 90-talet får publiken att vakna på allvar. De tio dansarna jazzar ut som gamla romare. Cher hälsar välkomna med en nästan kvartslång monolog om sin ålder.

++

Gayatri mantra

Stjärnan försvinner ut – och kommer in på en mekanisk elefant! Nu är vi verkligen i Las Vegas. Piggar upp, även om själva ”låten” mest är såsigt indiskinspirerat flum.

+++

All or nothing

Cher i neonfärgad haremsdräkt. 20 år gammal housedisco som fortfarande håller fint.

+++

The beat goes on

Stämningen växlar till bluesig orkesterpop när Cher, i rosaröd 60-talsdräkt, sjunger gammal duetthit med bortgångne maken Sonny Bono som dyker upp på videoskärmen.

++++

I got you babe

Och givetvis får vi även den allra största Sonny & Cher-hiten från 1965. Rörande. Och som hon sjunger.

++

Welcome to Burlesque

Efter ett burleskinfluerat nummer av dansarna dyker Cher upp i samma outfit som hon bar i filmen ”Burlesque” med Christina Aguilera. Kanske tjusigare än bra.

++

Lie to me

Lättglömd instrumentalpaus där vi bjudas på trapetsdans medan Cher åter byter kläder.

+++

Waterloo

Albumet med Abba-tolkningar från i fjol är långt ifrån svårglömt men när en nu böljande blond Cher och hennes dansare glider in i kulörta 70-talskläder till den här gamla dängan i låtens egen hemstad blir det givetvis bra hålligång i hallen.

+++

SOS

Den lyxiga karaokefesten bara fortsätter.

+++

Fernando

Men stjärnans starkaste Abba-cover är en ballad. Här sjunger hon den upphissad på en plattform med ett sprakande fyrverkeri på videoväggen.

++

After all

Efter ännu ett mellanspel med videomontage av Chers främsta filmroller blir det svulstsmörig 80-talsballad från filmen ”Chances are”. Men det hjälper lite att hon sjunger den som en glittrande solgudinna.

+++

Walking in Memphis

Cher byter kläder till ett gammalt videoklipp där hon tolkar Elvis ”Hearbreak hotel” och tillägnar sedan sin 90-talscover på Marc Cohns enda hit till ”The King”.

+++

The shoop shoop song (It’s in his kiss)

När Cher sjöng Betty Everetts 60-talshit i filmen ”Kärleksfeber” 1990 gjorde hon den till ett av sina verkliga signaturnummer. Om den får Friends att rulla höft? Svar: ja.

+++

I found someone

Michael Bolton-covern som smällde igång Chers nystart som sångerska 1987. I kväll gör 73-åringen den, precis som då, i en genomskinlig svart kroppsstrumpa.

++++

If I could turn back time

Ännu ett radiorockmonster från 80-talet, komplett med hypereffektiv tonartshöjning. Egendomligt svåremotståndligt.

Extranummer: