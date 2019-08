Vacker installation av mänsklig Solange

1. Down with the clique 2. Can I hold the mic (interlude) 3. Stay flo 4. Binz 5. Way to the show 6. Mad 7. F.U.B.U. 8. Nothing without intention (interlude) 9. Almeda 10. I’m a witness 11. Dreams 12. Cranes in the sky 13. Losing you Extranummer: 14. Things I imagined 15. Don't touch my hair 16. Rise/Taking on the light