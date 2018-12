Eminem + FÖLJ

Årets 99 bästa låtar

Aftonbladet musikredaktion listar sina favoriter från 2018























1 av 10 | Foto: John Salangsang Childish Gambino gjorde årets låt enligt Aftonbladets musikredaktion.

MUSIK 28 december 2018 07:00

ÅRETS LÅTAR Japp, det är den tiden på året igen.

Det är dags för Aftonbladets musikredaktion att traditionsenligt presentera de 99 låtar som mer än några andra gjorde 2018 till 2018.

Spellistan räcker i sex timmar och tjugofem minuter och bevisar, precis som i fjol, att det inte finns några dåliga popår.

Hårdrocken? Sofia Bergström gör en rejäl summering av den tunga musikens år här.



Texter: Natasha Azarmi (NA), Markus Larsson (ML), Per Magnusson (PM), Håkan Steen (HS)

1. THIS IS AMERICA (CHILDISH GAMBINO)

”This is America” tryckte på de ömmaste smärtpunkterna i dagens USA. Låten och den laddade musikvideon lyckades med konststycket att fånga hela världens uppmärksamhet i flera minuter. Den fantastiska allkonstnären bakom artistnamnet Childish Gambino, Donald Glover, skapar ett olycksbådande och politiskt trap-party om polisbrutalitet, masskjutningar och den strukturella rasismen som dödar afroamerikaner i Amerika. Musiken är skriven och producerad tillsammans med svenska låtskrivaren och kompositören Ludwig Göransson. ”This is America” är som en uppdaterad skräckversion av Lionel Richies ”All night long”. (ML)



2. THANK U, NEXT (ARIANA GRANDE)

En lektion i kärlek, tålamod och smärta och ett genialt tack till exen. Men framför allt är det här popstjärnans vackra hyllning till sig själv. (NA)



3. THE BIG UNKNOWN (SADE)

Det är bara gruppens andra nyskrivna låt sedan 2010. Men inget trasigt hjärta är vackrare än det som slår hos sångerskan Sade Adu. Psalmen ”The big unknown” skänker världen en djupare nyans av svart. (ML)



4. SLEEP ALL SUMMER (NEKO CASE)

Archers Of Loaf-mannen Eric Bachmann gjorde den med Crooked Fingers redan 2005. Men det är först när han får sjunga duett med Neko Case som en av århundradets sorgligaste kärlekssånger verkligen vecklar ut sig. (HS)



5. MAKE ME FEEL (JANELLE MONÁE)

Monáe lär ha hunnit spela upp låten för sin mentor Prince innan han dog. ”The Purple One” var troligen tokstolt över mixen av kul popfunk och dallrande genderbender-sex. En ”Kiss” för tiotalet. (HS)



6. I’VE WANTED YOU (FIRST AID KIT)

Ännu en gåshudsframkallande vacker ballad från systrarna Söderberg. Den här gången om att ha längtat efter någon i en evighet. (NA)



7. MY MY MY! (TROYE SIVAN)

En av de bästa låtarna 2018 kom när året bara var tio dagar. En jublande hymn till ung, djärv kärlek från en uppfriskande modern popstjärna. (PM)



8. LEAVING DETROIT (THE JAYHAWKS)

Glömt bort vem som egentligen gör den bästa americanan? Här hittar Gary Louris åter igen den perfekta balansen mellan själ och smärta, The Band och Beatles. (ML)



9. BITE THE HAND (BOYGENIUS)

Superindiegruppen med den makalösa Phoebe Bridgers. Hembränd indienoir som knappast kommer att vara en angelägenhet för de minsta scenerna på Way Out West länge till. (ML)



10. DEEP END (LYKKE LI)

”Bae, you burned me/Your kiss is salty chlorine”. Det går att vara sexig med tårar i ögonen. Men ingen gör det lika bra som Lykke Li. (NA)



11. MOON RIVER (FRANK OCEAN)

Jo, den söndertolkade gamla 60-talsballaden. Men när Frank Ocean agerar autotunecrooner över tunn elgitarr låter den precis lika nu som allt annat han gör. (HS)

12. PICK UP (DJ KOZE)

DJ Koze gjorde årets bästa Daft Punk-låt. Dansmusik lika upplyftande som bitterljuv. Och mein Gott – missa inte den briljanta videon! (PM)



13. BECAUSE IT’S IN THE MUSIC (ROBYN)

Över en pulserande discobas gör Robyn ännu en hyllning till musikens och dansgolvens förmåga att vara en förbandslåda efter separationer och sammanbrott. (ML)



14. DRINKING WITH A FRIEND (DOUG PAISLEY)

Den bästa ballad John Prine aldrig skrev i år. Och då skrev han ändå den på plats 58. (HS)



15. PRAY FOR ME (THE WEEKND & KENDRICK LAMAR)

Blaxploitation för tiotalet. Bästa spåret från soundtracket till superhjältefilmen ”Black panther” får lyssnaren att känna sig olycklig och oövervinnelig på samma gång. (ML)



16. SPACE COWBOY (KACEY MUSGRAVES)

Ett bitterljuvt farväl. Ett vältrande i klichéer och metaforer. Men som hästar är vilda och solnedgångar är dömda att gå ner – så älskar jag den. (PM)



17. WHEN THE PARTY’S OVER (BILLIE EILISH)

Det är svårt att tro att Billie Eilish precis fyllt 17 år. Hennes vemod och melodiska träffsäkerhet låter flera årtionden äldre. (NA)



18. 1950 (KING PRINCESS)

Mikaela Straus var första artisten att sajnas till Mark Ronsons skivbolag. Genombrottssingeln är årets vackraste hyllning till queer kärlek. (NA)



19. BREATHE (SEINABO SEY)

”Nothing can be loved into something”. Årets klokaste, varmaste kampsång. (HS)



20. VENICE BITCH (LANA DEL REY)

Hoppas Lana Del Rey aldrig slutar skriva ballader som är djupt romantiska och störda på samma gång. (ML)



21. SOBER (DEMI LOVATO)

Ett skrämmande och självutlämnande rop på hjälp. Adele hade inte gjort det bättre. (ML)



22. FORÇA (JIREEL)

I taxin, under småtimmarna, är det alltid bäddat för starka musikupplevelser. Som en tidig augustimorgon i Göteborg, med årets svenska låt. (PM)



23. MAY YOUR KINDNESS REMAIN (COURTNEY MARIE ANDREWS)

När vanlig jävla vänlighet känns som en konstant bristvara värmer Courtney Marie Andrews text lite extra. Särskilt som hon levererar på ren Maria McKee-nivå. (HS)



24. I ALWAYS WANNA DIE (SOMETIMES) (THE 1975)

Den euforiska refrängen om att vilja dö är bland det bästa kvartetten har skrivit. Här säkrar de sin plats som ett av tiotalets mest intressanta band. (NA)

25. BUTTERFLIES (KACEY MUSGRAVES)

Om Fleetwood Mac vore unga i dag skulle de låta som när Kacey Musgraves sjunger om att vara nykär. (ML)



26. NORDHEMSGATAN LEDER RAKT IN I HIMLEN (HÅKAN HELLSTRÖM)

Oväntad julklapp: ett mäktigt stycke symfoniromantik från hjärtat av Håkan-land. (HS)



27. HUNGER (FLORENCE & THE MACHINE)

Florence Welch levererar en upplyftande pophymn om ätstörningar, knark och livescenens livsbejakande gift. (ML)



28. SHE (THE BLAZE)

Sorg, smärta och frustration. Kusinerna Guillaume och Jonathan Alric gör känslofylld edm som rör till tårar. (NA)



29. VIOLENT CRIMES (KANYE WEST)

Inte allt som kommer ur Kanye är bra. När han rappar. Eller twittrar. Men den här sången av den paradoxale pappa West är jag svag för. (PM)



30. MINUS (DANIEL BLUMBERG)

28-åringen improviserade fram sitt album efter att hans förhållande tagit slut och hans bästa vän gått bort. Titelspåret är fullkomligt hjärtskärande. (NA)



31. O A O A E VI FÖRLORADE (MARKUS KRUNEGÅRD & MIRIAM BRYANT)

Vissa relationer är dömda, man vet det men rusar in ändå. Ett väldigt krunegårdskt tema som nu känns minst lika bryantskt. De borde göra mer ihop. (HS)



32. MISSING U (ROBYN)

I krocken mellan eufori och förtvivlan skapar Robyn en av sina starkaste singlar någonsin. Det tog bara ett tag att inse det. (ML)



33. FINESSE (DRAKE)

Här är min favorit-Drake. Den ledset ältande, den champagnesjungande. Ska jag åka till New York? Ska jag gå på modeveckan? Beslut, beslut. (PM)



34. PHOENIX (RHYE)

Det mjuka beatet tillsammans med textraden ”I thought you’d love me ’til I’m raw, oh my God” kittlar varenda nerv i kroppen. (NA)



35. IF YOU KNOW YOU KNOW (PUSHA T)

0.37 in, när beatet droppar: Kanyes snyggast producerade sekund i år. Annars – välj vilken låt som helst från Pusha T:s fantastiska ”Daytona”-album. (PM)

36. FEFE (6IX9INE FEAT. NICKI MINAJ & MURDA BEATZ)

Rapparen 6ix9ine brände inte bara ljuset i båda ändar i år. Han stoppade in en handgranat i munnen och drog bort säkringen. (ML)



37. EVERY SINGLE DAY (FELIX SANDMAN)

Felix Sandmans träffande låt om tiden efter ett förhållande är troligen en av de mest välskrivna i Melodifestivalens historia. (NA)



38. NO TEARS LEFT TO CRY (ARIANA GRANDE)

”Picking it up, picking it up...” I år släppte Ariana Grande de där perfekta popsinglarna som Taylor Swift och Dua Lipa brukade göra alldeles nyss. (ML)



39. HARD RAIN (LYKKE LI)

Så tidlöst sorgset och så glimrande modernt på samma gång. (HS)



40. KEVIN’S HEART (J COLE)

Ljuvligt minimalistisk och jazzig r’n’b i vilken en av världens största rappare tampas med monogamins utmaningar. (PM)



41. HON DANSAR VIDARE I LIVET (HOV1)

Tårdrypande och filmiskt om att förlora sin första kärlek. Hov1 är mästare på att sätta ord på ungdomen. (NA)



42. THE RINGER (EMINEM)

Marshall Mathers gör inga epokgörande album längre. Men blytunga ”The ringer”, där en sur Eminem sätter motorsågen i bröstet på ny hiphop och alla hatare, var en kort påminnelse om varför han ägde världen för ungefär arton år sedan. (ML)



43. EMOTION (ASTRID S)

Norge, ack Norge. Galdhøpiggen, hajkande hipsters, Kvikk Lunsj, skidåkaren Johannes Høsflot Klæbo, ”Skam” – och så Astrid S, med en av årets pophits. (PM)



44. CONSEQUENCES (CAMILA CABELLO)

Camila Cabello sjunger ärligt om att dricka för mycket och äta för lite när kärleken tagit slut. Det här borde vara hennes storhit. (NA)

45. WALK IT TALK IT (MIGOS FEAT. DRAKE)

Ett av världens ledande rockband. Du kan skaka av dig mycket från 2018, men refrängen i ”Walk it talk it” sitter kvar som en ansiktstatuering. (ML)



46. RÖK OCH SPEGLAR (FAMILJEN)

Demokrati, frihet och människors lika värde. Johan T Karlsson skrev en låt om varför det är viktigt. Inte för att han ville utan för att han kände sig så illa tvungen. (HS)



47. TONYA HARDING (IN D MAJOR) (SUFJAN STEVENS)

Efter ”Call me by your name” kommer nog Sufjan alltid att vara förknippad med filmen för mig. Till och med den här låten, om en olycksalig konståkerska. (PM)



48. BEHAVE (BENJAMIN INGROSSO)

Det har varit ett stort år för Benjamin Ingrosso. Han står till exempel för några av årets snyggaste popproduktioner. (NA)



49. RIBBONS (THE GOOD, THE BAD & THE QUEEN)

Damon Albarn på sin melankoliska kulle, med en trasig nylonsträngad gitarr, rivande i sin femdagars skäggstubb. Kunde inte önska mig mer. (PM)



50. STARFISH (RHYS FEAT. FELIX SANDMAN)

Lite kan gå fel när två av landets starkaste popröster kommer samman i en urstark poplåt om förtvivlad kärlek. (NA)



51. SKADAT EXEMPLAR (SÄKERT!)

Givetvis är det Annika Norlin som skriver den mest välformulerade låten om vår tids befängda framgångshets. (HS)



52. SOM INGENTING (TITIYO)

Bländande housepop om kärlek. Titiyo är lite som Sade. Hur länge hon än är borta och hur lite hon än gör låter musiken ändå evigt ung. (ML)



53. ACCUSATIONS (070 SHAKE)

Den sjungande New Jersey-rapparen har gjort en av årets mest fängslande låtar. På ”Accusations” är hon iskall, giftig, kvicksilver. (PM)



54. STANNAR OM DU BER MIG (MONEYBROTHER)

När Anders Wendin sänker garden, lägger undan gesterna och skriver om det som verkligen betyder något. Då blir det fint. (HS)



55. I DO (CARDI B & SZA)

Årets tungviktsmöte. När Cardi B och SZA möts över samma trapbeat skakar marken från Kingston till Bronx. (ML)



56. SWEETENER (ARIANA GRANDE)

Allt som Ari gjort förut bleknar bredvid hennes 2018. Titelspåret från fantastiska Pharrell Williams-producerade fjärde albumet är ett levande bevis. (PM)



57. BLUE LIGHTS (JORJA SMITH)

Med sin varma röst berör 21-åringen vad hon än sjunger om. Men hon träffar extra hårt när hon tacklar vardagsrasismen. (NA)

58. SUMMER’S END (JOHN PRINE)

I fjol gjorde han en oförglömlig konsert på Cirkus i Stockholm och i år kom albumet ”The tree of forgiveness”. Hur många 72-åringar levererar på den nivån? (HS)



59. FADED LOVE (TINASHE FEAT. FUTURE)

Tinashe och Future tonsätter flyktig kärlek. Två autotunade röster lindas in i varandra och blir till en hypnotiskt hittig helhet. (PM)



60. NEW BIRTH IN NEW ENGLAND (PHOSPHORESCENT)

Ett förtjusande stilbrott där det molokna hipsterskägget sitter i en bar i New England och funderar på öl. Musiken låter som ett väckelsemöte på ett kryssningsfartyg i Karibien. (ML)



61. NOTHING HAS TO BE TRUE (FIRST AID KIT)

Det finns ingen tröst i den bittra finalen av albumet ”Ruins”. Ibland är inga lösningar bra. Alla dör ändå ensamma. (ML)



62. SUBWAY SYSTEM (JIMOTHY LACOSTE)

Jimothy Lacoste charmade byxorna av mig i år. Här med en lat rapsång på temat Londons kollektivtrafik. Vad finns inte att älska? (PM)



63. JÄVLA 80-TAL (HANNA JÄRVER)

Hanna Järver är fena på snygga melodier och träffande texter. Men hon kan även leverera den ena klockrena dissen efter den andra. (NA)



64. VAD ÄR KÄRLEK (SLOWGOLD)

När Amanda Werne sjunger om kärlek med höga hinder träffar hon varenda smärtpunkt som finns. (HS)



65. WE APPRECIATE POWER (GRIMES FEAT. HANA)

En skräckdröm om AI av lika delar Abba, k-pop och Nine Inch Nails. Underhållande och relevant på samma gång. (HS)



66. MY ONE (LILY ALLEN)

Under hela året väntade jag förgäves på Vampire Weekends kommande album ”Mitsubishi macchiato”. Trösten blev denna Ezra Koenig-skrivna lilla pärla. (PM)

67. FOREVER & EVER (JUNIOR BRIELLE)

Brödraduon hamnade på årsbästalistan redan i fjol. Med årets snyggaste pop-ep i ryggen vore det ett tjänstefel att inte ha med dem i år igen. (NA)



68. HEJDÅ (LITTLE JINDER)

Det här är just det knäppa, kvicka och fantastiska farväl som den stora personan Little Jinder förtjänar. (NA)



69. WOMAN (CAT POWER & LANA DEL REY)

När två av den moderna popens mest mångbottnade möts i studion uppstår en mycket speciell lågmäld nerv. (HS)



70. ISSUES/HOLD ON (TEYANA TAYLOR)

Rösten. (PM)



71. FLEA MARKET (TIERRA WHACK)

R’n’b-kameleonten Tierra Whack skämde bort oss med femton enminuterssnuttar på albumet ”Whack world”. Lyssna – hon är magisk. (PM)



72. NAMELESS, FACELESS (COURTNEY BARNETT)

”I could eat a bowl of alphabet soup and spit out better words than you” skrev en manlig näthatare till Courtney Barnett. Det blev grunden till en lysande poplåt. (HS)



73. CALL OUT MY NAME (THE WEEKND)

The Weeknd får alltid sina mörkaste låtar om kärlek att låta som estetiskt fulländade mardrömmar. (ML)



74. POTATO SALAD (TYLER, THE CREATOR FEAT. A$AP ROCKY)

2018 gick A$AP Rocky från kool klädsnobb till avslappnad konstnär med humor. Här i maskopi med Tyler, The Creator för den trevliga ”Potato salad”. (PM)



75. DRUNK IN LA (BEACH HOUSE)

Det är en konst att skriva melodier som skaver och river upp sår. Men Victoria Legrande och Alex Scully lyckas varenda gång. (NA)



76. THE MINT (EARL SWEATSHIRT FEAT. NAVY BLUE)

Earl Sweatshirt förlorade sin pappa, poeten Keorapetse Kgositsile. Sedan gjorde han konst av livet – suddig, fnissig och kolmörk på samma gång. (PM)

77. RAPIN (JENNY WILSON)

Jenny Wilson blev utsatt för våldtäkt men förvandlade erfarenheten till stor konst. Starkt, milt uttryckt. (HS)



78. THE ONLY THING WORTH FIGHTING FOR (ROSANNE CASH & COLIN MELOY)

Lera Lynn sjöng låten i andra säsongen av ”True detective”. Rosanne Cashs briljanta version är mer ”The haunting of Hill House” än Nashville. (ML)



79. FÄRGAT GLAS (ULF LUNDELL)

Utifrån en tur till glasåtervinningen lyckas Lundell binda ihop knivskarpa bilder av både tiden och tillvaron. (HS)



80. SELF (NONAME)

Sprungen ur Chicagos spoken word-scen har Fatimah Warner mejslat ut ett sofistikerat flow, ett skarpt textförfattande och en behaglig neosoulhiphop. (PM)



81. LOVE LIES (KHALID & NORMANI)

Khalid ringde upp före detta Fifth Harmony-medlemmen Normani och tillsammans kokade de ihop ett av årets snyggaste samarbeten. (NA)



82. DET BLIR LJUSARE IGEN (UNO SVENNINGSSON)

Andreas Mattsson skrev låten till Rikard Wolff men Unos röst tar den flera steg längre in i det bitterljuva. (HS)



83. SICKO MODE (TRAVIS SCOTT)

Houston-rapparens första USA-etta är en ny form av långsam, skruvad och beroendeframkallande psykedelia byggd på trap, horror core och The Notorious BIG-samplingar. (ML)



84. NEED YOU (REBECCA & FIONA)

Dj-duon har släppt ett lysande album att gråta till på dansgolvet. Höjdpunkten är deras bästa låt hittills. (NA)



85. UT I NATTEN (AVANTGARDET)

”När era radiostyrda röster ömsint kittlar min fantasi/flipperspelar sönder impulserna för mitt självbedrägeri”. Vem missade att nominera Rasmus Arvidsson till textförfattar-Grammisen? (HS)



86. IT’S MAGICAL (MASAYOSHI FUJITA)

Den Berlin-baserade kompositören slår ett slag för vibrafonen och skapar musik lika självklart vacker som porlande vatten. (PM)

87. LAKAN (NEWKID)

I musiken är Newkid helcool eller totalt sårbar. I hans största ballad är sorgen så stark att den går att ta på. (NA)



88. NO FACE (HALEY HEYNDERICKX)

2018 lämnade inte mycket plats för reflektion. Jag rekommenderar att vattna blommorna och lyssna på Haley Heynderickx ”I need to start a garden”. (PM)



89. BLUE BIRD (SARAH KLANG)

Sarah Klang har en sån där röst som man lyssnar på. (HS)



90. CATCHER IN THE RYE (GRANT)

Alma Caroline Cederlöf, mer känd som Grant, dök upp från ingenstans. Sedan levererade hon fläckfri pop hela året. (NA)



91. GOOD BAD (ELLA MAI)

24-åringen från London har ett oerhört lugn i sin röst, ändå vibrerar ”Good bad” av makalös attityd. (NA)



92. BOYBOY (BELLA BOO)

Stockholmsbolaget Studio Barnhus släppte i år sin första samlingsskiva. Ett av bidragen är Bella Boos ”Boyboy” – en fin kärlekskrank kompis i natten. (PM)



93. SHOT GUN SHACK (NENEH CHERRY)

Neneh är coolast som vanligt. (HS)

94. SAND (MOLLY SANDÉN)

”Alla verkar veta vem jag är/I alla fall dom gånger jag gör fel”. Molly Sandén sjunger vackert och sårbart om att leva framför omvärldens kritiska ögon. (NA)



95. BELLA CIAO (GOODBYE BEAUTIFUL) (TOM WAITS)

Sorgligt aktuell kampvisa som partisanerna sjöng när de krigade mot fascister och nazister under andra världskriget. Med Tom Waits blir balladen en röd ros på kyrkogården. (ML)



96. RED BUSH (EMMA-JEAN THACKRAY)

Den mest eleganta Soundcloud-jazz du kunde höra i år. Som en rykande, svart kopp kaffe i en bekväm fåtölj på eftermiddagen. (PM)



97. RAP DEVIL (MACHINE GUN KELLY)

En våldsam attack på Eminem som svarade med disslåten ”Kill shot”. Vem som vann? Båda spottade hårda sanningar om varandra. Och popåret 2018 hade varit tråkigare utan duellen. (ML)



98. BLUE CHEESE (CHEZ ALI)

Stockholmsbaserade Elias Mahfouds fängslande indiepoppärla lär vara början på något stort. (NA)



99. NINA CRIED POWER (HOZIER FEAT. MAVIS STAPLES)

”Take me to church”-mannen hyllar poprösterna som manade till kamp. Sedan kommer Mavis in: ”Power has been cried by those stronger than me/Straight into the face that tells you to rattle your chains/If you love bein’ free”. Magi. (HS)



