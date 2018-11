Orup är en oftast magnifik 60-åring

1. Är du redo? 2. Unga hjärtan 3. My earth angel 4. Kom och ta mej (med Intermezzo) 5. Jag kommer över dig 6. Där ingen man vart förut 7. Lyckligare nu (med Linnea Henriksson) 8. Linda sa 9. I could have told you (med Johan Kinde) 10. Om natten (med Kayo) 11. Baby 12. Sjung halleluja 13. Höga klackar och korta kjolar 14. Messin’ with my guy (med Ubangi) 15. The little cat and the dirty dog (med Ubangi) 16. Indiedrottning 17. Din arm omkring min hals 18. Nångång någon nånstans 19. Cigarettminut 20. Upp över mina öron (med Anders Glenmark) 21. På gatan där jag bor (med Lena Philipsson) 22. Det gör ont (med Lena Philipsson) 23. Min mor sa till mej (med Lena Philipsson) 24. Stanna hos dig 25. MB 26. Magaluf 27. Vargar 28. Då står pojkarna på rad EXTRANUMMER 29. Född i november 30. Hon är min (med GES) 31. En jävel på kärlek (med GES) 32. När vi gräver guld i USA (med GES) 33. Regn hos mej 34. Stockholm EXTRANUMMER II 35. Från Djursholm till Danvikstull