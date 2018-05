Titiyo Jah + FÖLJ

Titiyos sorg efter vännens död: ”Förkrossande”

MUSIK 3 maj 2018 15:21

Tv-profilen och sångpedagogen Zannah Hultén dog i söndags.

Nu sörjer Titiyo Jah, 50, en vän och kollega.

– Det var ett förkrossande besked, säger hon.

Artisten och låtskrivaren Titiyo Jah valdes in i Swedish music hall of fame under torsdagen. Utmärkelsen ges till artister som anses ha haft stort inflytande över svensk populärmusik.

Då tackade hon vännen och sångpedagogen Zannah Hultén som dog i söndags, 62 år gammal.

– Hon har varit jätteviktig för mig under alla år. Hon har varit ett nav verkligen, säger hon.





1 av 2 | Foto: Karin Törnblom / IBL Bildbyrå Zannah Hultén.

Bara några veckor innan sin död agerade Zannah Hultén jurymedlem i TV4:s storsatsning ”Stjärnornas stjärna”. Hennes plötsliga bortgång väckte starka känslor hos Titiyo.

– Det var ett förkrossande besked alltså. För jävligt.

Titiyo och Zannah Hultén jobbade ihop i många år och sångpedagogen coachade Titiyo inför hennes medverkan i ”Så mycket bättre” 2013.

Sjöng ihop innan ”Så mycket bättre”

– Jag var hos henne säkert tio gånger och sjöng igenom låtarna. Jag har aldrig träffat en människa som har så mycket positiv energi, kärlek och ”guts”. Jag har kommit till henne så många gånger och tvivlat på mig själv och hon bara spänner blicken i en och man känner: jag kan det här.

Zannah Hultén har genom åren coachat kända artister och musikgrupper som Robyn, Orup, Veronica Maggio, Ola Salo, Icona Pop och Red Hot Chili Peppers.

