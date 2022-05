Nominera dina favoritartister till Rockbjörnen 2022

Årets musikfest är här – vilka vinner i år?

Rockbjörnen är tillbaka!

Här kan du nominera de artister du vill ska kamma hem pris på årets hetaste musikgala.

– Rockbjörnen är en självklar del av den svenska sommaren och nu är det dags att utse årets främsta artister, säger Andreas Hansson, nöjeschef på Aftonbladet.

Den 18 augusti koras vinnarna på Gustaf Adolfs torg i Stockholm. Och det är du som bestämmer både vilka som ska nomineras och vilka som får de åtråvärda priserna.

Förra året kammade Molly Sandén och Benjamin Ingrosso hem pris som årets kvinnliga samt manliga artist. Vilka som vinner i år bestämmer du.

helskärm Benjamin Ingrosso blev årets manliga artist 2021.

Var hålls Rockbjörnen 2022?

Rockbjörnen hålls på Gustaf Adolfs torg i centrala Stockholm. Det sänds också online på Aftonbladets alla kanaler.

Programledare och artister avslöjas senare.

Hur går röstningen till?

Nomineringsfasen är från den 17 maj till 26 juni. Alla får nominera fritt, förutsatt att bidraget uppfyller kraven i respektive kategori. Du får nominera max ett bidrag i varje kategori per dag.

Röstningen startar den 29 juni och pågår fram till den 11 augusti. Då kan du rösta på ett av de fem bidrag i varje kategori som fått flest nomineringar. Du får rösta en gång per dag och kategori.

Årets kategorier i Rockbjörnen

Årets svenska kvinnliga artist

Årets svenska manliga artist

Årets svenska grupp

Årets svenska genombrott

Årets svenska låt

Årets utländska låt

Årets fans

Vilka får man nominera?

Vilka kan nomineras till Årets artister (kvinnlig, manlig och grupp)?

Ska under perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 ha släppt minst en ny låt.



Vilka kan nomineras till Årets genombrott?

Artist/grupp som under perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 har släppt sin första framgångsrika låt för allmänheten.



Vilka kan nomineras till Årets låt (svensk och utländsk)?

Alla artister som släppt en låt under perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022.

helskärm Vinnarna av Rockbjörnen 2021.