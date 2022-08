Ed Sheeran vinner Årets utländska låt

Tar hem priset med hitlåten ”Bad habits”

Publicerad: 18 augusti Uppdaterad: 18 augusti

helskärm Ed Sheeran.

Ed Sheeran har gjort Årets låt.

Med ”Bad habits” vinner han sin andra Rockbjörn och slår både Harry Styles och Adele.

Sex år efter vinsten med ”Shape of you” tar Ed Sheeran återigen hem Rockbjörnen för Årets utländska låt.

”Bad habits” har över 1,2 miljarder lyssningar på Spotify.

Andra nominerade i kategorin var Harry Styles för ”As it was”, Adele för ”Easy on me”, Coldplay & BTS med ”My universe” och The Kid Laroi & Justin Bieber med ”Stay”.

”Bad habits” släpptes förra sommaren och låg som bäst på en andra plats på Billboard hot 100.

Ed Sheeran nominerades även till en Grammy för Årets låt.

Vinnarna av Rockbjörnen utses av Aftonbladets läsare.