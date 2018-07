The Vamps spelar på Rockbjörnen 2018

The Vamps + FÖLJ

Brittiska succébandet The Vamps är klara för Rockbjörnen 2018!

– Vi älskar Sverige. Det bästa med att vara ett band är att vi får chansen att komma hit och göra det vi älskar, säger sångaren Brad Simpson.

Brittiska The Vamps kommer till Rockbjörnen 2018 för ett exklusivt framträdande.

– Vi älskar Sverige. Det bästa med att vara ett band är att vi får chansen att komma hit, till ställen som Sverige, och resa jorden runt för att göra det vi älskar, med människor vi älskar. Det är rätt coolt, säger sångaren Brad Simpson.



1 av 2 | Foto: Carolina Byrmo Brittiska The Vamps består av James McVey, Tristan Evans, Brad Simpson och Connor Ball.

”Vårt stoltaste ögonblick”

The Vamps bildades 2012 och har sedan dess släppt tre album, varav det senaste i juli 2018. De har turnerat världen över och uppträtt flera gånger på en av Londons största arenor, O2 arena. Monsterhiten ”All night” har streamats över 330 miljoner gånger och legat på topplistorna i både Sverige och Storbritannien.

– Vårt stoltaste ögonblick som band är många, men jag tror att det stoltaste ändå är när vi hamnade etta på albumlistan i Storbritannien, säger Connor Ball.

Vilket är ert favoritminne i Sverige?

– Det är en fem timmar lång limousinetur genom Stockholm efter en kväll ute, ha ha. Den var leopardmönstrad...

I slutet på maj uppträdde bandet på Gröna Lund i Stockholm och nu återvänder de alltså till Sverige.

Rockbjörnen 2018 är fansens musikpris och går av stapeln den 15 augusti i Kungsträdgården i Stockholm. Rockbjörnen är gratis för alla och går också att se live på aftonbladet.se, samt Splay TV:s Youtubekanal.

Förutom The Vamps kommer också Omar Rudberg och Peg Parnevik att uppträda under kvällen. Fler akter kommer att avslöjas under de kommande veckorna.

