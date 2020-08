Rockbjörnen 2020 – se hela tv-sändningen här

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 23 augusti 2020 kl. 18.52

Uppdaterad: 23 augusti 2020 kl. 20.22

Vinnarna av Rockbjörnen 2020 är korade.

Corona-restriktioner satte stopp för den numera traditionsenliga galan inför tusentals fans i Kungsträdgården i Stockholm.

I gengäld blev det en stjärnspäckad livesändning med artistuppträdanden och prisutdelning utan publik. Vann dina favoriter?

Aftonbladets musikskribent Natasha Azarmi chattade under hela livesändningen, läs chatten och se hela Rockbjörnen 2020 nedan.

Laddar Live Upplevelse

ALLA NOMINERADE & VINNARE I ROCKBJÖRNEN 2020

Årets livegrupp

Estraden

Hov1

Mando Diao (vinnare)

Smith and Thell

The Mamas

Årets kvinnliga liveartist

Dotter

Miriam Bryant

Miss Li

Molly Sandén (vinnare)

Veronica Maggio

Årets musikinitiativ

Danny Saucedo i Globen

Lina Hedlunds karantänsessions

Lyssnarhjälpen: Music sessions

Smith & Thells takkonsert för sjukvårdspersonal

Sverige (vinnare) - insamlingslåten av Molly Sandén, Victor Leksell och Joakim Berg

Årets utländska låt

”Adore you” - Harry Styles

”Blinding lights” - The Weeknd

”Dance monkey” - Tones and I

”Like it is” - Kygo ft. Zara Larsson

”On” - BTS (vinnare)

Årets fans

BTS army

Hov1:s fans

Miriam Bryants fans

Molly Sandéns fans

Victor Leksells fans (vinnare)

Årets genombrott

Alex Järvi

Dree Low

Estraden

Greekazo

Molly Hammar (vinnare)

Årets manliga liveartist

Benjamin Ingrosso

Danny Saucedo

Darin

Håkan Hellström

Victor Leksell (vinanre)

Årets svenska låt

”Blåmärkshårt” - Miriam Bryant

”En säng av rosor” - Darin

”Komplicerad” - Miss Li

”Lev nu dö sen” - Miss Li

”Svag” - Victor Leksell (vinnare)

Mando Diao, Estraden, Molly Hammar och Greekazo uppträder.

ARTISTER SOM UPPTRÄDER

På plats i kväll finns även ett gäng stjärnor som varit med och förgyllt det speciella musikåret hittills. Här är artisterna som uppträder:

Molly Hammar med norska Julie Bergan

Estraden

Greekazo

Alex Järvi

Mando Diao

INSTAGRAM TAKEOVER AV MOLLY HAMMAR OCH JULIE BERGAN

Under söndagen tar popartisterna över Aftonbladets Instagram! In och följ @aftonbladet för Molly och Julies uppdateringar under galadagen och kvällen.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 23 augusti 2020 kl. 18.52

LÄS VIDARE