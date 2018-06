Rockbjörnen + FÖLJ

Sångerskan om nostalgispelningen – gör det av lust och för pengarna









1 av 3

ROCKBJÖRNEN 12 juni 2018 05:51

Nostalgivågen rullar över Sverige och i början av juli samlas ett gäng band och artister för gemensamma festivalturnén ”Vi som älskar 90-talet”.

– Kul att få uppträda för en så här stor publik igen för det var ju ett tag sedan, säger Annika Thörnquist, sångerska i gruppen Da Buzz.

För andra året i rad genomförs nostalgifestivalen ”Vi som älskar 90-talet”. I år blir det stopp i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. En lång rad artister och band från förr kommer att uppträda. Före detta statsminister Fredrik Reinfeldts favoritband Da Buzz är ett av dem.

– Det här med nostalgi är så starkt förknippat med känslor. Och musik har verkligen förmågan att väcka minnen till liv. Så en helkväll med musik från uppväxten är ju fantastiskt. Både för oss på scenen och för alla publiken, säger Da Buzz-sångerskan Annika Thörnquist.

Efter storhetstiden och genom åren har sångerskan gång på gång stött på folk som berättar vilken betydelse bandet musik haft i deras liv.

När man landat i verkligheten

– När vi stod på toppen av karriären så var det ett sådant oerhört tempo och svårt att ta in sånt. Men nu när man landat i verkligheten så är det så häftigt när det går upp för en vad vår musik har betytt och hur den har berört människor, säger hon.

Da Buzz glada pop slog globalt och bandets låtar har legat högt på listorna i flera länder runt om i världen. Annika har inte riktigt full koll själv.

– Vi har haft låtar som slagit i hela världen men främst har vu ju haft många låtar som funkat i Sverige. På den tiden var vi även mycket i Japan och väldigt mycket i USA och spelade. Främst i New York och i Chicago för där hade vi en låt som var riktigt stor, säger hon och fortsätter:

Som att få en riktig käftsmäll

– Det coolaste jag fick uppleva var just i USA. Vi gjorde en livespelning i New York tillsammans med en kommersiell radiokanal där vår låt ”Let Me Love You” låg etta väldigt länge. Innan vi gick in på scenen bestämde vi att testa att öppna med allsång. Att jag bara gick in och sjöng för att försöka få publiken att haka på. Vi var osäkra om det skulle funka. Men vi testade och det var som att få en riktig käftsmäll när 40 000 personer sjöng med i varenda ord. Det var som att gå in i en vägg.

Musiken har alltid varit i främsta rummet för Annika och det är just det och låtarna som varit det viktiga för henne.

– Privat är jag rätt introvert men när jag sjunger och står på scenen så blommar jag upp och älskar uppmärksamheten. Men själva kändisskapet och allt runt omkring popstjärnelivet har jag verkligen skytt, säger hon.

Är det lusten eller pengarna som gör att du ställer upp på ”Vi som älskar 90-talet”?

– Du vill väl att jag ska säga pengarna, men det är absolut för lusten och för att det är så himla kul. Främst. Men pengarna också. Absolut. De är inte så dumt det heller.

FAKTA DA BUZZ Gruppen bildades 1999 av producenterna Per Lidén och Per Schmid och sångerskan Annika Thörnquist. Det fick sitt stora genombrott med med låten ”Do You Want Me” som följdes av en lång rad framgångsrika hitsinglar bl.a. ”Alive” och ”Last Goodbye” som båda toppade svenska singellistan. Mellan åren 2009 - 2013 hade gruppen en paus och medlemmarna fortsatte att jobba med musik på olika håll. Sedan 2014 består gruppen av originalmedlemmarna Annika Thörnquist och Per Lidén. LÄS MER

FAKTA MEDVERKANDE - VI SOM ÄLSKAR 90-TALET Scooter, E-type, Leila K, Las Ketchup, The Outhere Brothers, Rednex, Double You, Haddaway, Dr. Alban, C+C Music Factory, Drömhus, Maxx, Markoolio, Emilia, Caramell, Paradisio, Da Buzz, La Cream, Alexia, Basic Element, Look Twice LÄS MER

FAKTA NÄR & VAR 7 juli - STOCKHOLM, Zinkensdamms IP. 14 juli - GÖTEBORG, Bananpiren. 21 juli - HELSINGBORG, Pixlapiren. LÄS MER

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60

LÄS OCKSÅ GES comeback – en given succé i sommar

LÄS OCKSÅ Whigfield gör comeback i danska Melodifestivalen

12 juni 2018 05:51