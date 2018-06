Swedish House Mafia + FÖLJ

Swedish house mafia-stjärnans besked: ”2019 är vi tillbaka”

2 juni 2018

Steve Angello bekräftar det alla fans spekulerat om.

Att Swedish house mafia återförenas.

– Det händer. Självklart. Alla detaljer är inte satta, men 2019 är vi tillbaka, säger han i en intervju med Sydsvenskan.

Swedish house mafia gick skilda vägar 2013, men i slutet av mars återförenades de tillfälligt under musikfestivalen Ultra i Miami.

– Det var dags, sa trion, som består av Axel ”Axwell” Hedfors, Sebastian Ingrosso och Steve Angello, i ett pressmeddelande då.

2012 gav sig gruppen ut på en avskedsturné med stopp i bland annat Sverige. Under tre spelningar på Friends Arena med över 100 000 i publiken tog de farväl av sina svenska fans. I mars 2013 gjorde de sin allra sista spelning, som ägde rum på just Ultra i Miami.

Steve Angello: ”Det händer”

Efter att trion splittrats fortsatte Sebastian Ingrosso och Axwell sitt samarbete medan Steve Angello jobbade vidare på annat håll.

Flera veckor innan deras spelning på Ultra i mars, cirkulerade rykten om att en återförening var på gång. Och under en konsert i Brooklyn, New York, häromveckan spädde Axwell på ytterligare rykten om att gruppen planerar fler projekt ihop, genom att fråga publiken: ”Vill ni att vi ställer in Swedish House Mafia-turnén 2019?”









1 av 3 | Foto: Magnus Sandberg Steve Angello.

Och fortsatte:

– Jag tror inte att de är redo för Swedish house mafia 2019.

I en intervju med Sydsvenskan säger nu Steve Angello sitt om saken:

– Det händer. Självklart. Alla detaljer är inte satta, men 2019 är vi tillbaka.

Det är också det första konkreta svar som har lämnats av trion.

”Vi ses nästa .å.r.”

Axwell och Ingrosso hintade om en mer omfattande förening nästa år under spelningen på Summerburst i Göteborg i går.

– Jag, Sebastian och en kille som heter Steve gjorde en grej i Miami. Vi kanske borde göra samma sak i Sverige också, eller vad säger ni?, sa Axwell från scenen.

Och Axwell fortsätter retas om en återförening på Facebook. Ett klipp från Summerburst avslutas med texten ”och vi ses nästa år”, med gruppens klassiska logga – de tre prickarna – inkilade mellan bokstäverna:

”Och vi ses nästa .å.r.”

