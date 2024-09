Vinnare av ”Årets kvinnliga artist” är Zara Larsson

Artistens åttonde pris

Publicerad 2024-09-18 20.24

You love who you love.

Och Aftonbladets läsare älskar Zara Larsson – artisten vinner nämligen ”Årets kvinnliga artist” i Rockbjörnen 2024!

– Tack snälla ni som har röstat det betyder verkligen så mycket, säger hon i en videohälsning.

Zara Larsson, 26, vinner ”Årets kvinnliga artist” i Rockbjörnen 2024. Det blir artistens åttonde vinst i Rockbjörnen!

Senaste vinsten var 2018 då hon vann i samma kategori, vilket hon även gjorde 2017.

– Min syster sa häromdagen – jag kommer ihåg när du fick alla dina rockbjörnar för länge sedan och det var den tiden det, but not me, jag har fått en till äntligen, säger en uppspelt Larsson i en videohälsning.

– Som jag har längtat, det känns skönt att vara tillbaka och få vara årets kvinnliga artist. Tack snälla ni som har röstat, det betyder verkligen så mycket, avslutar artisten med.

De andra artisterna som tävlade om den ärofyllda titeln var Miss Li, Fröken Snusk, Miriam Bryant och Molly Sandén.

Vinnarna av Rockbjörnen utses av Aftonbladets läsare.

Många hitlåtar i bagaget

Zara Larsson blev känd redan 2008 när hon som 10-åring vann TV4:s program ”Talang” och har sedan dess släppt flera hitlåtar såsom ”Lush life”, ”Aint my fault” och ”You love who you love”. Larsson är just nu ute på världsturné.

