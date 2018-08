Rockbjörnen + FÖLJ

Säkerheten på Rockbjörnen: ”Lugnare än vi hade förväntat oss”



1 av 2 | Foto: Magnus Sandberg / FOTO: MAGNUS SANDBERG Polisen Krister Olofsson och säkerhetschefen för festivalen We are Sthlm Martin Berg.

ROCKBJÖRNEN 15 augusti 2018 23:38

Säkerheten hade högsta prioritet på Rockbjörnen.

Polisinsatschefen Krister Olofssons första reaktion efter galan var att allt gått lugnt till.

– Ur polisiärt hänseende har genomförandet i kväll varit lugnare än vad vi hade förväntat oss och faktiskt lugnare än vad det varit på senare år, säger han.

Rockbjörnen är över för det här året. Totalt delades åtta priser ut. Hov1 belönades trefaldigt, Avicii prisades postumt och Zara Larsson blev årets kvinnliga liveartist för andra året i rad. På scen stod internationella stjärnor som The Vamps och Rebecca & Fiona.

Evenemanget arrangeras i samband med Europas största ungdomsfestival, We are Sthlm, som tillsammans med Nöjesbladet har lagt största vikt vid säkerheten under kvällen. Fokus har varit på känslans av glädje och fest, vilket har gett effekt.

– Det har gått jättebra. Lugnt och städat med trevlig publik, säger Martin Berg, säkerhetschef på We are Sthlm, men poängterar samtidigt:

– Det är inte bara ikväll som säkerheten varit viktig. Det är den varje kväll.

Även polisinsatschefens Krister Olofsson summerar evenemanget som lugnt, strax efter galans slut. Nära 8 000 personer befann sig i publiken under årets Rockbjörn. Vid halv elva-tiden på kvällen har ett par polisanmälningar upprättats, enligt Krister Olofssons uppgifter.

– Vi har några anmälningar, men ingenting som är utöver det normala. Ur polisiärt hänseende har genomförandet i kväll varit lugnare än vad vi hade förväntat oss och faktiskt lugnare än vad det varit på senare år.

Vad är det normala, för att konkretisera?

– Det normala är nog något fler våldsbrott än vad vi har haft i dag. Det har varit väldigt få våldsbrott än så länge. Fram till sista uppträdandet har vi haft en handfull. Vi har några personrån och i nuläget två anmälningar gällande sexuellt ofredanden.

We are Sthlm jobbar utifrån principen ”hellre förebygga än hantera brott”. Förutom säkerheten som Stockholm stad stod för under Rockbjörnen, rörde sig även ett 20-tal vuxna från Aftonbladet i publikhavet med #inteensam-västar för att bidra till en tryggare upplevelse.

– Det har varit bra med bra stämning och lite bråk, konstaterar Martin Berg.

