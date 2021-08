Mejla Natasha Azarmi

”Den är mäktigt tidlös, precis som låtens viktiga budskap”

Rockbjörnen lufsar närmare. Den 22 augusti ska musikåret summeras på Mosebacke i Stockholm.

Det är ni som bestämmer vilka som vinner – men här väljer Aftonbladets

recensent Natasha Azarmi sina favoriter bland de nominerade.

helskärm Molly Sandén.

Årets kvinnliga artist

Clara Klingenström

Miriam Bryant

Miss Li

Molly Sandén

Zara Larsson

Natasha Azarmis val: Molly Sandén. En kategori med flera givna kandidater i år. Men med sin ständigt träffsäkra break up-pop på svenska är Molly Sandén mitt uppe i karriärens starkaste period.

helskärm Tusse.

Årets manliga artist

Benjamin Ingrosso

Darin

Newkid

Tusse

Victor Leksell

Natasha Azarmis val: Tusse. Det spelar ingen roll om vi pratar musik eller estetik, Tusse är en av de absolut mest uttrycksfulla artisterna vi har haft på väldigt länge.

helskärm Mando Diao på Rockbjörnen 2020.

Årets grupp

First Aid Kit

Hov1

Mando Diao

Smith & Tell

The Mamas

Natasha Azarmis val: Mando Diao. Hov1 har sett bättre dagar och First Aid Kit har haft mer händelserika år. Men Mando Diao har återigen hittat hem i visrocken och stod för ett av fjolårets bästa svenska album.

helskärm Clara Klingenström.

Årets genombrott

Clara Klingenström

Hemliga Klubben

Klara Hammarström

Myra Granberg

Tusse

Natasha Azarmis val: Clara Klingenström. Det hände som över en natt. Klingenström gjorde en bejublad medverkan i Melodifestivalen och gick från att vara så gott som okänd till inget mindre än folkkär.

helskärm Tusse.

Årets svenska låt

”Allt det vackra” – Benjamin Ingrosso

”Barn av vår tid” – Hov1

”Behöver inte dig idag” – Clara Klingenström

”Tystnar i luren” – Victor Leksell & Miriam Bryant

”Voices” – Tusse

Natasha Azarmis val: ”Voices”. Tidigare i år publicerade brittiska The Guardian en lista över årets bästa Eurovision-låtar. Med all rätt utsåg de Tusses refräng till tävlingens bästa. Den är mäktigt tidlös, precis som låtens viktiga budskap.

helskärm Lil Nas X.

Årets utländska låt

”Dynamite” – BTS

”Rain on me” – Lady Gaga & Ariana Grande

”Montero (call me by your name)” – Lil Nas X

”Drivers license” – Olivia Rodrigo

”Savage remix” – Megan Thee Stallion feat Beyoncé

Natasha Azarmis val: ”Montero (call me by your name)”. Enda kategorin där valet inte känns självklart, varje låt har ju haft sin egen succé. Men det är Lil Nas X:s queera, banbrytande hiphop som kommer att leva vidare längst.

helskärm BTS.

Årets fans

BTS army

Hov1 fans

Miriam Bryant fans

Molly Sandén fans

Victor Leksell fans

Natasha Azarmis val: BTS army. BTS-singeln ”Butter” är i skrivande stund inne på sin nionde vecka som etta på Billboardlistan, längre än någon annan låt som släppts i år. Deras army skulle kunna styra hela musikbranschen om de ville.

