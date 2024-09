Molly Hammar: ”Jag blev räddad av musiken”

Rockbjörnen-aktuella artisten om: Tuffa uppbrottet • Kraschlandningen hemma hos mamma • Utanförskapet

Publicerad 20.04

Efter uppbrottet satte hon sig på tunnelbanan ut till Fruängen och hem till mamma.

Där kraschlandade Molly Hammar totalt i en vecka.

– Men det var någonstans där jag fick tillbaka min gnista igen, efter en period som var skitjobbig, säger hon.

Det spöregnar ute.

Molly Hammar dundrar in genom entrén på skivbolaget Universal med ett stort paraply i handen. Det är trasigt och går inte att fälla ihop så hon lägger det helt öppet på golvet i ett hörn.

Hon luktar på den lila toppen hon har på sig under jackan.

– Oj, fan. Den här luktar alkohol. Jag hade på mig den på en utekväll senast, säger hon och gapskrattar.

Hennes skratt kommer verkligen inifrån.

Det är hjärtligt och högt.

Varje gång hon skrattar så får hon alla som är i närheten att skratta med henne.

expand-left helskärm Molly Hammar

expand-left helskärm Molly Hammar

Jag frågar henne om hon vet vad vi ska göra under intervjun.

– Nej, typ inte, säger hon glatt.

När hon får höra att vi ska prata om musik lyser hon upp.

– Älskar. Taget, jag är med, säger hon och skrattar igen.

För henne är musiken allt.

– Det är hela mitt liv. Det är mitt kall och det är min tröst. Det är min största kärlek. Musik är jag.

Molly Hammar: ”Blev räddad av musiken”

Hon började skriva sina första låtar när hon var 12 år gammal och hennes föräldrar separerade.

– Det var första gången jag kände att jag blev räddad av musiken. Att jag kunde försvinna in i den, säger hon.

expand-left helskärm Molly Hammar

expand-left helskärm Molly Hammar

Från början ville hon bli artist för sin egen skull.

Molly Hammar berättar att hon blev mobbad i skolan och ofta fick höra elaka kommentarer om hur hon såg ut och hur hon betedde sig.

pullquote Jag garvar högt och har alltid varit ganska utanför ramarna

Hon kände sig annorlunda, framför allt när hon jämförde sig med de andra tjejerna.

– Jag har alltid varit ganska mycket och frispråkig. Jag är inte rädd för att prata om det som jag känner och tycker om saker. Jag garvar högt och har alltid varit ganska utanför ramarna tror jag jämfört med vad de personer som jag umgicks med under den tiden var. Och jag tror att där någonstans växte det fram en känsla av att jag behöver få prata till människor och till kvinnor, om att det är okej att representera så att alla människor får vara som de är och att det blir en acceptans kring det.

I dag har hon mer fokus på andra än på sig själv.

– Jag vill kunna prata till folk och få dem att förstå sitt värde.

expand-left helskärm Molly Hammar

expand-left helskärm Molly Hammar

Började sin resa i ”Idol”

Som 15-åring tog hon sina första steg in i rampljuset. Året var 2011 och Molly Hammar kammade hem en fjärdeplats i ”Idol”.

– Jag har insett under det här senaste året att jag har sprungit hela varvet runt på något sätt och nu är tillbaka. Jag tror aldrig jag har varit mer lik Molly 15 år som är med i ”Idol”. Alltså faktiskt. Jag känner mig nära mig själv och bryr mig om rätt saker, fokuserar på rätt saker. Men sedan så har jag blivit mer trygg och jag vet vad jag är värd. Det visste jag nog inte då.

expand-left helskärm Molly Hammar i ”Idol” 2011.

Men vägen till att bli den trygga person, och artist, som hon är i dag har inte alltid varit spikrak. Vid flera tillfällen har hon varit nära att ge upp drömmen om att bli artist.

– Jag tror inte att man vill det här tillräckligt mycket om man inte har gått igenom de känslorna. Jag tror att alla artister behöver sätta det här på sin spets och bara ”vill jag göra det här? Eller ska jag bara gå min väg?” Det är då man hittar sitt varför. Varför vill jag ens vara artist? Varför vill jag göra det här?

Och varför vill du göra det här?

– För jag kan inget annat, haha. Nej, men jag vill ju det för att jag har någonting att säga. Och så länge jag har det så kommer jag att fortsätta och så länge jag älskar att sjunga. Jag kan inte inte göra det. Det är väl därför jag gör det här.

expand-left helskärm Molly Hammar

expand-left helskärm Molly Hammar

Släpper ny musik

Den 27 september släpper Molly Hammar ep:n ”Molly från Fruängen”.

– Det är där jag växte upp, söder om Stockholm. Och jag har väl egentligen en hatkärleksrelation till Fruängen. Det var där mycket skit hände för mig när jag var liten. Men jag tror att jag bestämde mig för att den skulle heta det när jag gick igenom en ganska tuff period i mitt uppbrott. Det enda jag ville var åka till New York och leva ”Sex and the city”-liv. ”Jag måste bort härifrån, bort från den här stan och göra något helt annat”. Sedan satte jag mig tio minuter på röda linjen till Fruängen och hem till mamma och kraschlandade i en vecka.

Det var också i Fruängen som hon förstod hur långt hon kommit sedan hon bodde där.

– Det var någonstans där jag fick tillbaka min gnista igen, efter en period som var skitjobbig.

pullquote Sedan började allt långsamt falla isär

Låtarna på ep:n handlar mycket om kärlek, både lycklig och olycklig.

– Ja, men det har ju varit jättejobbigt. Och det är väl någonting som man aktivt får jobba på. Eller vad ska man säga? Ett uppbrott… Alltså jag blev ju kär liksom. Det var där projektet började egentligen.

Låten ”I fönstret på andra sidan gatan” handlar om när Molly Hammar blev kär.

– Det var så jag träffade mitt ex då, det var jättekonstigt och sjukt och jättefint och romantiskt på alla sätt. Sedan så har jag släppt ”En sista chans”, den skrev jag när jag fortfarande var i den här kärleken men kände att jag inte gjorde tillräckligt mycket. Och sedan började allt långsamt falla isär.

Att släppa så personliga låtar beskriver Molly Hammar som väldigt naket. När ”I fönstret på andra sidan gatan” släpptes i början av året blev det inte riktigt den hitlåten som hon hade hoppats på.

– Då kände jag att här spyr jag ur mig något, det känns jobbigt i alla delar av kroppen att släppa den här låten men ändå så gör jag det för att jag tror på att människor kanske kan uppskatta den ärligheten. Och jag kände inte att den landade någonstans. Det var fruktansvärt jobbigt. Och då behövde jag omformulera. Jag var lite inne på att skita i hela ep:n då.

Fortsatte för fansens skull

Men det var fansen som fick henne att fortsätta. Hon ville ge någonting tillbaka efter all kärlek de visat henne under alla år.

Några låtar på ep:n har hon ännu inte släppt. En av dem är den som är allra jobbigast för henne att sjunga. Låten heter ”Även om jag vill”.

– Den låten skrev jag två dagar efter vi hade gjort slut. Jag gråter varje gång jag hör den. Men den är också bland mina favoriter.

pullquote Alla har sitt sätt att kanalisera sina känslor på och tyvärr så råkar jag vara svinkänd och skriva låtar

Vet ditt ex om att de här låtarna handlar om hen?

– Ja, det vet han absolut. Men jag tror väl att han undviker att lyssna på det. Jag hoppas det i alla fall. Jobbigt ju. Men alltså jag är ledsen, jag önskar att jag inte behövde skriva massa låtar om min relation.

Det kanske man får ta om man blir tillsammans med en artist?

– Vet du vad, han får fan ta det. Alla har sitt sätt att kanalisera sina känslor på och tyvärr så råkar jag vara svinkänd och skriva låtar, säger hon och skrattar, hjärtligt och högt.

expand-left helskärm Molly Hammar

Karriären

– Den får fyra plus.

Men du ska släppa ep, du ska programleda Rockbjörnen, vad fan är det som saknas för att det ska vara fem?

– Jag tror det måste gå lite tid. Jag har saker i rockärmen så att säga. Så om det får gå lite tid så kommer det vara fem snart.

Hälsan

– Fyra också faktiskt.

Du mår bra?

– Väldigt bra faktiskt

Vad är det som gör att du mår så bra nu?

– Jag känner att jag tar hand om mig själv. Jag fick reda på att jag har sköldkörtelproblem, jag har hypoterios och det har varit ganska irriterande att hantera de senaste åren, men nu har jag fått reda på det så nu håller vi på med det och jag känner att jag är pigg och stark, jag mår bra, känner mig sexig.

Kärlekslivet

– Det där är en svår grej, för att jag har väldigt mycket kärlek till mig själv. Och väldigt mycket respekt för mig själv. Nej, men tre.

Det är bra men det är någonting som saknas?

– Men jag tycker inte att det är någonting som saknas heller.

Men då ska du ju sätta fem.

– Då är det fem kanske? Nej men okej, då är det fem. Men det är inte så att jag är kär. Och jag vill inte heller vara kär.

Nej men man kan ju vara singel och tycka att det är toppen och då sätta fem.

– Ja, men tio poäng! Eller då är jag fem, taget.

Den allra första låten du släppte

– Haha, åh herregud. ”I'll be fine”

Är det din första låt?

– Ja, alltså det är en så, Mello-låt. ”I'll be fine” är ju en banger. Jag säger fem.

Du har inte tröttad på att köra den?

– Jag har inte sjungit den sedan jag släppte den, hahaha.

Varför inte då?

– Men jag tyckte att den var så kopplad till Mello och det gick ju så dåligt för mig. Så jag har bara inte... Nej, jag har inte... Men vet du vad? Jag har haft en tanke om att jag ska plocka upp den igen. För den är fet.

pullquote Det är total misär men det är också romantiska minnen

Din första turné

– Det måste ju varit när jag var 17-18 kanske. Det var det första giget som jag hade med mitt band, som jag fortfarande har idag. Då fick vi åka tillsammans med Eric Saade för att han skulle spela efter mig, jag var hans förband då. Då fick vi åka i hans stora buss. Jag kommer ihåg att han kommer till bussen och han bara är så här, värsta stjärnan. Han bara ”tja, hur är läget?” Och jag bara, ”hej Eric, tack för att vi får åka med dig på bussen”. Och det är massa sängar på den här bussen, och jag tror att på vägen hem sedan att jag ska få sova i någon säng men det får jag inte. Så jag vågar inte ens fråga någonting utan jag är så ”tack snälla, jag sätter mig här och sover” så jag satt i ett passagerarsätet och bara ”god natt”.

Åh, lilla Molly...

– Verkligen lilla Molly. Totalt ikonisk kväll alltså. Det är total misär men det är också romantiska minnen. Den får ändå en tvåa där.

Dina fans

– 10 plus! Vet du vad jag känner om mina fans? De som lyssnar på mig är alla bra personer. Jag är kompis med folk, så känner jag. De är mina vänner.

Du pratade lite innan om att de brukar komma fram på stan. Får du mycket reaktioner och interagerar du mycket med fansen?

– Absolut. jag skulle säga att jag alltid gör det. Om det är någon som kommer fram och vill prata så gör jag alltid det. För det är ju därför jag håller på med det här.

Snabba frågor med Molly Hammar

Beskriv dig själv som artist med tre ord.

– Stark, stor och sårbar.

Vilket är ditt bästa musikminne?

– Beyoncé.

Vilket är ditt värsta musikminne?

– Melodifestivalen.

Vad har du på din rider?

– Alkohol, cola zero och mörk choklad.

Vilken hitlåt av en annan artist önskar du att du hade gjort?

– ”Listen” med Beyoncé.

Vilken är den bästa låten du släppt?

– ”Fruängen”.

Vilken är den sämsta låten du släppt?

– ”Hunger”.

Vilken svensk artist hade du helst gjort en duett med om du fick välja fritt?

– Min älskling Benji (Benjamin Ingrosso, reds. anm)

Vem vill du ge en rockbjörn?

– Mig själv? Miriam Bryant?

Dig själv eller Miriam?

– Mig och henne, om jag får välja.

Du får det.

expand-left helskärm Molly Hammar

expand-left helskärm Molly Hammar

