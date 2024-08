Arwin, 16, om hur man lyckas som ny artist – satsar på Tiktok

Har hyllats av både Benjamin Ingrosso och Edvin Törnblom

Uppdaterad 2024-06-05 | Publicerad 2024-05-18

Arwin Ismail.

Han är 16 år och i början av sin musikkarriär.

Nu berättar Arwin hur det är att vara ny i branschen och vad man behöver tänka på.

– Tiktok och sociala medier är jätteviktigt, säger han.

Snabbversion 16-åriga nykomlingen Arwin Ismail talar om nycklar till framgång i musikindustrin, betonar vikten av image, sociala medier och fansens kontakt.

Arwin släpper sin nya låt ”För bra för att vara sant”, skriven tillsammans med Niklas Carson Matsson, tidigare låtskrivaren till Viktor Leksells låt ”Svag”.

Låten får redan uppmärksamhet från Edvin Törnblom och Arwin betonar betydelsen av att kändisar delar ens musik som en form av marknadsföring. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Det krävs hårt jobb för att bli artist. Arwin Ismail, 16, har kämpat länge för att lyckas, och vet numera vad som krävs.

– Ens image är en väldigt stor del av att vara artist. Jag försöker ju matcha låtarna vi släpper med både klädstil och färger. Jag är ju mig själv men samtidigt vill man ju nå ut till många och måste tänka på det också.

Arwin säger också att fansen är det viktigaste för en artist, och att man måste ta hand om dem redan från start.

– Tiktok och sociala medier är jätteviktigt. Där kan man prata och ha konversationer med sina fans. Men också spelningar, att vara ute och visa upp sig, kunna träffa fansen, prata med dem.

Så är det att jobba med ett skivbolag

Förra året fick han skivkontrakt och jobbar numera ihop med ett helt team. Ibland tycker de lika, och ibland får de mötas på mitten.

– Jag har ju ett team för att vi ska samarbeta. Jag litar på de jag jobbar med, och de har jobbat med detta väldigt länge medan jag är ny, säger Arwin.

Finns det någonting där du aldrig skulle kompromissa?

– Låtarna. Det måste kännas bra och välgjort. Sedan kan man inte bara säga ”nej jag vill inte göra det här”, då måste man komma med idéer själv sen på hur man faktiskt vill ha det.

expand-left helskärm Arwin.

Arwin släpper ny låt

I dagarna släpper han den nya låten ”För bra för att vara sant”. Han har skrivit låten ihop med Niklas Carson Matsson, som också har skrivit Viktor Leksells låt ”Svag”.

– Vi skrev den i januari, men hade redan då som mål att det skulle bli en riktigt bra sommarlåt, säger Arwin.

Redan för några veckor sedan släppte han refrängen på Tiktok. Men det är först nu som hela låten släpps.

– Att hajpa den innan tänkte jag var bra, många låtar får ju sitt genomslag på just Tiktok.

expand-left helskärm Edvin Törnblom

Låten spelades i Edvin Törnbloms podd

Och redan innan den släpptes fick den uppmärksamhet.

Edvin Törnblom, 28, spelade den nyligen i sin podcast ”Ursäkta”, en podd som har hundratusentals lyssnare varje vecka.

– Jag märkte att Edvin la till en Tiktok med låten på sina favoriter. Sedan la han ut en video till ljudet och när jag skrev ”tack så mycket för att du delar” så frågade han om jag kunde skicka hela låten. Jag trodde han skämtade först, säger Arwin.

expand-left helskärm Edvin Törnblom uppmärksammade Arwins nya låt.

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso.

Även Benjamin Ingrosso, 26, har tidigare hyllat Arwin och hans musik. Att kändisar hjälper till att dela ens låtar är superviktigt säger Arwin.

– Ja, det hjälper ju för det blir som marknadsföring.

– Och jag tycker det är jättekul att hjälpa andra när jag väl får frågan, det blir ju att man hjälper varandra och det tycker jag är fint. Jag vill att det ska vara så i den här branschen.

expand-left helskärm Arwin.

Plus på livet med Arwin

Karriären

– Två plus.

Det är lite som saknas ändå?

– Ja jag har inte gjort så mycket än. Jag har många mål jag måste bocka av.

För att det ska bli fem plus, vad hade du velat ha då?

– Jag vill gå internationellt i framtiden och jag vill göra allt, jag vill sälja ut Madison Square Garden. Men nu är det två, det går bra men jag är på väg uppåt.

Hälsan

– Fem plus. Jag mår toppen. Det är bra väder. Eller fyra, för jag har pollen.

expand-left helskärm Arwin.

Kärlekslivet

– Ett. Eller så här, nu är det mycket med musiken så jag har inte tänkt på det så mycket.

Är du singel?

– Ja.

Är du lycklig och singel?

– Ja.

Då kanske det är mer än ett plus?

– Ja då är det fem plus.

Den första låten du släppte

– Jag sätter en fyra.

Vilken var den första låten du släppte?

– ”More than just a feeling”. Jag älskar låten, men den är väldigt uttjatad nu, för mig. Jag har ju lyssnat på den och haft den på spelningar och uppträtt. Men den är bra.

Din senaste låt

– Fem!

Dina fans

– Fem, nej tio!

Hur är dina fans?

– De är jättesnälla, de som supportar, det betyder allt. Tack för att ni gör det det betyder jättemycket för mig. Det är bara så jäkla coolt att folk lyssnar på ens musik som man jobbar hårt med.

Snabba frågor med Arwin

Beskriv dig själv som artist med tre ord.

– Performance, energi, driv.

Vilket är ditt värsta musikminne?

– En spelning när jag inte hörde mig själv, var helt ur takt, knappt sjöng någonting och jag ramlade och allt var bara dåligt.

Vilket är ditt bästa musikminne?

– När jag släppte min debut.

Vilken svensk artist hade du helst gjort en duett med om du fick välja?

– Benjamin Ingrosso.

Vilken låt lyssnar du på när du är ledsen?

– ”Komma över dig” med Benjamin Ingrosso och Petter.

Vilken låt lyssnar du på när du är glad?

– ”För bra för att vara sant”.

Vad har du på din rider?

– En mic? Just nu är jag up and coming så jag har inte de där tillgångarna, haha.

Men om vi säger att du har en loge, vad vill du ha i logen?

– Vatten och en högtalare.

Ingenting att äta? Du får välja vad du vill.

– Äpple? Te?

Vilken hitlåt av en annan artist önskar du att du hade gjort?

– ”I will survive”.

Vilken är den bästa låten du släppt?

– ”För bra för att vara sant”.