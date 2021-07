Mejla Markus Larsson

”Benji” liknar dårpippin som plågar Kalle Anka

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Rockbjörnen är ordentligt vaccinerad.

Den ludne ställer inte ens in under en pandemi.

Det är ni som bestämmer vilka som vinner – men här är Markus Larssons favoriter bland årets nominerade artister.

Årets kvinnliga artist

Clara Klingenström

Miriam Bryant

Miss Li

Molly Sandén

Zara Larsson

Larssons val: Molly Sandén. Det här är lite som ”dödens grupp” i EM i killfotboll. Jag överlåter åt er att bestämma vem som är Tyskland, Frankrike eller Portugal. Det känns dock som att Molly Sandén just nu har den bästa och mest kreativa utvecklingen i karriären.

helskärm Benjamin Ingrosso. Foto: LOTTE FERNVALL

Årets manliga artist

Benjamin Ingrosso

Darin

Newkid

Tusse

Victor Leksell

Larssons val: Benjamin Ingrosso. ”Benji” börjar bli lite som den galna fågeln som terroriserar Kalle Anka i djungeln. Han är överallt. Han har ett matprogram, han är sommarpratare, han gör reklam för mjällschampo. ”Ala-bappa-bappa-bappa-a-dia!” Att Ingrosso dessutom lyckas visa att musiken är hans främsta begåvning blir i sammanhanget något av en bedrift.

helskärm Clara Klingenström. Foto: KARL MELANDER

Årets genombrott

Clara Klingenström

Hemliga Klubben

Klara Hammarström

Myra Granberg

Tusse

Larssons val: Clara Klingenström. Att Tusse skulle bli stjärna visste alla som sett ”Idol”. I just den här kategorin blev Klingenström en större överraskning när hon ställde upp i Melodifestivalen med en gitarr och en lampa.

helskärm Mando Diao fick priset Årets livegrupp på Rockbjörnen 2020. Foto: JIMMY WIXTRÖM

Årets grupp

First Aid Kit

Hov1

Mando Diao

Smith & Tell

The Mamas

Larssons val: Mando Diao. First Aid Kit har haft mer prominenta år. Mando Diao fortsätter i sin tur att gå en alldeles egen väg mellan skinnpajsrock och den svenska vistraditionen. De känns nästan lite underskattade.

Årets svenska låt

”Allt det vackra” – Benjamin Ingrosso

”Barn av vår tid” – Hov1

”Behöver inte dig idag” – Clara Klingenström

”Tystnar i luren” – Victor Leksell & Miriam Bryant

”Voices” – Tusse

Larssons val: Kanske inte den mest spännande kategorin. I brist på bättre väljer jag Ingrossos Ted Gärdestad-nostalgi. Alltid retar det väl någon.

helskärm Lil Nas X. Foto: Chris Pizzelo / TT NYHETSBYRÅN

Årets utländska låt

”Dynamite” – BTS

”Rain on me” – Lady Gaga & Ariana Grande

”Montero (call me by your name)” – Lil Nas X

”Drivers license” – Olivia Rodrigo

”Savage remix” – Megan Thee Stallion feat Beyoncé

Larssons val: Här är det lite högre standard. Men jag röstar på ”Montero (call me by your name)” med Lil Nas X. I princip all musik av riktig vikt och betydelse är, eller försöker vara, queer. Det är lika gammalt som Little Richard. Om man som Lil Nas X i musikvideon ska ta hissen ner till helvetet är det höga klackar som gäller, vad annars?

helskärm BTS. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Årets fans

BTS army

Hov1 fans

Miriam Bryant fans

Molly Sandén fans

Victor Leksell fans

Larssons val: BTS army. Jag har verkligen inget att tillföra här. Se det som ett tips. Jag gissar att det blir en duell i gryningen mellan Hov1 och BTS. Men det sydkoreanska pojkbandet verkar faktiskt ha de mest väldrillade trupperna år 2021.

