”Drivers license” är en låt på miljonen

Per Magnussons favoriter till att vinna Rockbjörnen

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

Rockbjörnen lufsar närmare. Den 22 augusti ska musikåret summeras på Mosebacke i Stockholm.

Det är ni som bestämmer vilka som vinner – men här väljer Aftonbladets

recensent Per Magnussons sina favoriter bland de nominerade.

helskärm Zara Larsson. Foto: ANDREAS BARDELL

Årets kvinnliga artist

Clara Klingenström

Miriam Bryant

Miss Li

Molly Sandén

Zara Larsson

Per Magnussons val: Zara Larsson. I våras gav Zara ut albumet ”Poster

girl”, där hon hyllade popstjärnorna som prydde barndomsrummet hemma i

Tallkrogen. 23 år ung sitter hon själv sedan länge tapetserad på

väggen. Hon gör det för att hon fångar unga, förälskade dubbelslag med

stor precision.

helskärm Benjamin Ingrosso. Foto: LOTTE FERNVALL

Årets manliga artist

Benjamin Ingrosso

Darin

Newkid

Tusse

Victor Leksell

Per Magnussons val: Benjamin Ingrosso. Det räcker egentligen med att

se valfritt avsnitt av ”Så mycket bättre” – gärna där den unge

charmören gör en förkrossande tolkning av Tommy Körbergs ”Judy min

vän”. Ingrosso är, just nu, svenskpopens tryffel i tagliatellen.

helskärm Tusse. Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

Årets genombrott

Clara Klingenström

Hemliga Klubben

Klara Hammarström

Myra Granberg

Tusse

Per Magnussons val: Tusse. För den djärva Prince-looken, för att han

tog ett fint budskap till Eurovision och för hans planer på att spela

in ett renodlat funkalbum. Det vill jag höra!

helskärm Johanna Söderberg, First Aid Kit. Foto: PETER WIXTRÖM

Årets grupp

First Aid Kit

Hov1

Mando Diao

Smith & Tell

The Mamas

Per Magnussons val: First Aid Kit. Årets svenska grupp alla år. Inte

minst för den fina Dramaten-hyllningen till Leonard Cohen som kom i

år. I synnerhet versionen av ”Bird on the wire” fick mig att än en

gång falla handlöst tillbaka i Cohens vackra värld.

helskärm Benjamin Ingrosso. Foto: PONTUS ORRE

Årets svenska låt

”Allt det vackra” – Benjamin Ingrosso

”Barn av vår tid” – Hov1

”Behöver inte dig idag” – Clara Klingenström

”Tystnar i luren” – Victor Leksell & Miriam Bryant

”Voices” – Tusse

Per Magnussons val: Benjamin Ingrosso. Förvånansvärt få svenska

artister vårdar arvet efter Ted Gärdestad, men när det händer blir

resultatet ofta väldigt fint. På gränsen mellan skör nostalgi och

modern, luftig pop hittar Ingrosso någonting otippat intressant.

helskärm Olivia Rodrigo. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Årets utländska låt

”Dynamite” – BTS

”Rain on me” – Lady Gaga & Ariana Grande

”Montero (call me by your name)” – Lil Nas X

”Drivers license” – Olivia Rodrigo

”Savage remix” – Megan Thee Stallion feat Beyoncé

Per Magnussons val: ”Drivers license”. Sällan har väl ett val varit

enklare? Årets låt – alla kategorier. Olivia Rodrigos ballad är långt

ifrån gängse Tiktok-hit. Graciös, detaljrikt berättad och alldeles

förfärligt sorglig. ”Drivers license” är en låt på miljonen.

helskärm BTS. Foto: KIN CHEUNG

Årets fans

BTS army

Hov1 fans

Miriam Bryant fans

Molly Sandén fans

Victor Leksell fans

Per Magnussons val: BTS army. När jag skrev en text om k-pop-fenomenet

i förfjol sprängdes nästan mitt Twitter-konto. Keep up the good work,

kids!

