Markus Krunegård till Way Out West

Publicerad 2024-02-26

Markus Krunegård. Arkivbild.

Markus Krunegård är klar för sommarens Way Out West i Göteborg.

Där kommer han dels att göra en ”vanlig” spelning i Slottsskogen, men också en klubbspelning på Stay Out West där han framför hela sitt finskspråkiga album ”Nokia & Ericsson” i sin helhet, enligt ett pressmeddelande.

Andra nya namn till festivalen är bland andra amerikanska Wednesday och ghanansk-amerikanska Amaarae. Sedan tidigare är artister som Fred Again, Queens of the Stone Age, PJ Harvey och Pulp.

Way Out West äger rum den 8-10 augusti.