Aftonbladet sänder Danny Saucedos intima spelning från Globen

Artisten: ”Vill bjuda på något personligt”

avNatalie Demirian

Publicerad: 04 april 2020 kl. 10.28

Danny Saucedos planerade konsert i Globen skjuts upp på grund av coronaviruset.

Men artisten har bestämt sig för att framträda i Globen ändå, inför tomma läktare – en spelning som Aftonbladet kommer att sända live lördag eftermiddag.

– Jag vill interagera med de som sitter hemma, säger han.

I förra veckan rivstartade Rockbjörnen 2020 med direktsändning av Karantänfestivalen. Nu är det dags för nästa livespelning.

Danny Saucedo, 34, har gjort stor succé med showen ”The runaway show”. En show som nu skulle resultera i en fullspäckad konsert i Globen i Stockholm.

Men i och med de nya bestämmelserna i samband med coronaviruset kommer spelningen inte att gå och genomföra som det var tänkt.

”Sång och piano”

Men likväl kommer artisten att stå i Globen lördag eftermiddag med start kl 17.00.

– Det blir sång och piano. Väldigt enkelt och avskalat. Jag vill bara bjuda på något personligt. Eftersom att det är den dagen och platsen som konserten skulle ha ägt rum vill jag ge de människor som skulle ha varit där några sånger och ett friendly face, säger han.

Foto: PETER WIXTRÖM Danny Saucedo.

Han betonar att det här inte är istället för den riktiga konserten och att det här inte alls är samma show han hade planerat att bjuda på.

– Det är alldeles för många personer inblandade för att få till det, det går helt enkelt inte. För den riktiga konserten har vi ett nytt datum, den 4 juni. Om det nu blir av.

Interagerar live med tittare

Istället blir det ett team med ett fåtal personer på plats för att kunna sända konserten och en moderator som kommer att läsa upp frågor från de som tittar live på spelningen i hans sociala kanaler. Där kommer tittarna även att kunna komma med låtönskningar.

Tidigare EMD-kollegan Mattias Andréasson kommer också att spela piano under spelningen.

– Jag vill interagera med de som sitter hemma, dels de som sitter i karantän, dels människor utanför Sverige. Vi har ju en massa utlandssvenskar också som bor på Mallorca, i London, i New York, i Thailand ... folk som verkligen är i karantän, säger Danny Saucedo.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER Danny Saucedo.

Han säger att det hela kanske kommer att pågå i 30–45 minuter, men att det helt beror på responsen från de som tittar.

– Blir det en stor efterfrågan och folk tycker att det är kul kan jag ju babbla på och spela musik hur länge som helst. Som tur är har jag material för det också. Men ibland är det less is more som gäller!

Spelningen kommer att livesändas på aftonbladet.se den 4 april klockan 17.00.

– Luta er tillbaka, drick en kopp te och kolla på mig istället för det där Netflixavsnittet, hälsar han till Aftonbladets läsare.

Storsatsning på livespelningar

Förra veckan sände Aftonbladet den tre timmar långa Karantänfestivalen, där bland andra The Mamas, Sandro Cavazza och Hanna Ferm uppträdde.

– Halva Sverige följer nyhetsläget minut för minut på Aftonbladet. Men vi måste alla få koppla av och tänka på annat än mörker för en stund, därför storsatsar Aftonbladet Nöje på livespelningar där några av Sveriges hetaste artister kommer hem till ditt vardagsrum! En spelning med Danny är precis vad vi alla behöver just nu och det är en härlig fortsättning efter Karantänfestivalen, säger Andreas Hansson, nöjeschef på Aftonbladet.

