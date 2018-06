Guide: Här är sommarens konserter och festivaler

Sweden Rock + FÖLJ

Utomhusmusikens årstid är kommen. Festivalsäsongen, som redan har dragit i gång med Brännbollsyran och Summerburst i Göteborg, blandar i år gamla klassiker med nykomlingar som sticker ut hakan.

Dessutom lär arenakonserter med bland andra Foo Fighters och Beyoncé och Jay-Z få det att vattnas i munnen på landets musikälskare.

Senast Foo Fighters besökte Göteborg föll sångaren Dave Grohl av scenen och bröt benet. Det återstår att se om han klarar sig utan benbrott när bandet återvänder till Ullevi på tisdag den 5 juni.

Göteborg är också skådeplatsen för den nystartade endagsfestivalen Garden, som passande nog arrangeras på Trädgårdsföreningen på nationaldagen den 6 juni. The National, Future Islands, Warpaint, Cigarettes After Sex och Good Harvest är banden på spelschemat.

1000:e spelningen

Senare denna vecka vaknar också rockbjässen Sweden Rock Festival till liv igen. Dragplåstren i år heter Iron Maiden, Ozzy Osbourne och Judas Priest, men de också 40-årsjubilerande Skånefarbröderna i Wilmer X som har räknat ut att bandets spelning på Sweden Rock blir den 1000:e i ordningen.

Garden är inte den enda nystartade endagsfestivalen i sommar. Queens of Pop, med artister som Zara Larsson, Icona Pop och Molly Sandén, arrangeras både i Helsingborg och Uppsala – och i mitten av augusti kommer hiphop- och r'n'b-artisterna Post Malone, Cherrie och Lil Pump till Sjöhistoriska museet i Stockholm som är skådeplats för festivalen Smash.

Metalbandet In Flames ger sig också in i festivalleken med sin nystartade festival Borgholm Brinner i slutet på juli.

Caesars spelar igen

Det är inte bara katter som har nio liv, utan även Emmabodafestivalen som i år arrangeras igen trots att fjolårets upplaga uppgavs vara den sista. Det är glädjande nyheter för alla som vill kunna se Eilert Pilarm och Yung Lean på samma festival.

Blickarna riktas återigen mot Göteborg i augusti, då Way Out West lockar med artister som Kendrick Lamar, Lykke Li, Fever Ray och Arcade Fire, och den nystartade festivalen Statement tar över Bananpiren för två dagar av, med och för personer som inte identifierar sig som cis-män.

Popaganda i Stockholm avslutar årets festivalsommar. First Aid Kit, Veronica Maggio, Franz Ferdinand – och inte minst en spelning med indierockbandet Caesars – hör till höjdpunkterna i programmet.

Fakta: Festivaler och konserter i urval

5 juni: Foo Fighters spelar på Ullevi.

6 juni: Garden festival (The National, Future Islands med flera), Göteborg.

6–9 juni: Sweden Rock Festival (Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Judas Priest med flera), Sölvesborg.

10 juni: Katy Perry uppträder i Globen i Stockholm.

15 juni: Nick Cave and the Bad Seeds spelar på Dalhalla, Rättvik.

15–16 juni: Summerburst Stockholm (Axwell & Ingrosso, Diplo, Galantis med flera).

25 juni: Beyoncé och Jay-Z gör gemensam spelning på Friends Arena, Stockholm.

30 juni: Paul Simons avskedsturné når Globen, Stockholm.

5–7 juli: Peace & Love (Inner Circle, Linnea Henriksson, Thåström med flera), Borlänge.

10–11 juli: Två kvällar med Ed Sheeran på Ullevi.

12–14 juli: Öland Roots (Syster Sol, Tanya Stephens, Gentleman & The Evolution med flera).

14 juli: Ed Sheeran kommer till Friends Arena, Stockholm.

15–21 juli: Dansbandsveckan i Malung (Donnez, Lasse Stefanz, Sannex med flera).

21 juli: Guns 'N' Roses spelar på Ullevi.

24–28 juli: Emmabodafestivalen (Yung Lean, Alison Wonderland, Markoolio med flera).

27 juli: Queens of Pop (Zara Larsson, Icona Pop, Molly Sandén med flera), Helsingborg.

27–27 juli: Borgholm Brinner (In Flames, Bullet for my Valentine, Raised Fist med flera), Borgholm slott.

31 juli: Justin Timberlake, Friends Arena

3 augusti: Queens of Pop, Uppsala.

9–11 augusti: Way Out West (Kendrick Lamar, Fever Ray, Lykke Li, Arcade Fire med flera), Göteborg.

18 augusti: Roger Waters spelar på Friends Arena, Stockholm.

25 augusti: Björk spelar på Dalhalla, Rättvik.

31 augusti–1 september: Statement festival (Frida Hyvönen, Beatrice Eli, Joy med flera), Göteborg.

31 augusti–1 september: Popaganda (First Aid Kit, Veronica Maggio, Caesars med flera), Stockholm.

