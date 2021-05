Rockbjörnen 2021: Nominera dina favoriter här

Publicerad: 11 maj 2021 kl. 11.57

Uppdaterad: 11 maj 2021 kl. 12.59

ROCKBJÖRNEN

Rockbjörnen är tillbaka!

Med start tisdag 11 maj kan du nominera dina favoriter.

– Rockbjörnen är årets största musikfest där fansen är juryn, säger Andreas Hansson, nöjeschef på Aftonbladet.

Förra året blev Victor Leksell och Molly Sandén Rockbjörnens stora vinnare – nu drar nomineringsfesten igång för årets gala!

Från och med den 11 maj fram till den 27 juni kan fansen nominera sina favoriter till Aftonbladets musikpris.

– Rockbjörnen är årets största musikfest där fansen är juryn. Musiken har varit minst lika viktig under pandemin och nu är det dags att utse det gångna årets musikhjältar, säger Andreas Hansson, nöjeschef på Aftonbladet.

”Stolta och glada”

Under nomineringsfasen får alla nominera fritt, förutsatt att bidrag uppfyller kraven, i respektive kategori. Max en nominering per dag i respektive kategori gäller.

Den 1 juli fram till den 15 augusti kan man rösta på de fem bidrag i respektive kategori som fått flest nomineringar. Då gäller en röst per dag och kategori.

– Vi är stolta och glada över att Rockbjörnen ännu efter mer än 40 år är en given del av sommaren. 2021 kommer vi fokusera ännu mer på fansen, säger Therese Stalén, marknadschef.

Rockbjörnen äger rum i slutet av augusti i Stockholm.

– Men exakt hur galan kommer att se ut återkommer vi till längre fram, säger Andreas Hansson.

Foto: PETER WIXTRÖM och TT Molly, Tusse, Clara, Billie... Vem vill du ska vinna Rockbjörnen 2021?

FAKTA: Regler

► Hur länge pågår omröstningen?

Nomineringen startar den 11 maj och avslutas den 27 juni.

Röstningen startar den 1 juli och avslutas den 15 augusti.

► Hur fungerar Nominering och Röstning?

Under nomineringsfasen får alla nominera fritt, förutsatt att bidrag uppfyller kraven, i respektive kategori. Max en nominering per dag i respektive kategori. Efter nomineringsfasen kan man rösta på de fem bidrag i respektive kategori som fått flest nomineringar. En röst per dag och kategori.

► Vilka kan nomineras till årets artister (kvinnlig, manlig och grupp)?

Ska under perioden* ha släppt minst en ny låt

► Vilka kan nomineras till Årets genombrott?

Artist/grupp som under perioden* har släppt sin första framgångsrika låt för allmänheten.

► Vilka kan nomineras till årets låt (svensk och utländsk)?

Alla artister som släppt en låt under perioden

*Perioden: 1 juli 2020 tom 30 juni 2021

► Här är årets sju kategorier:

Årets svenska kvinnliga artist

Årets svenska manliga artist

Årets svenska grupp

Årets svenska genombrott

Årets svenska låt

Årets utländska låt

Årets fans

