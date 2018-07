Way Out West + FÖLJ

Artisten ställer in Sverigespelning – efter familjetragedin



1 av 2 | Foto: ALEJANDRO GARCIA / EPA EFE John Maus.

John Maus ställer in sin medverkan på Way Out West, enligt musiktidningen Gaffa.

Anledningen är att den amerikanske artistens bror och bandkollega, 30-årige Joseph Maus, har avlidit under en turné i Lettland. Dödsorsaken är ännu okänd.

Skivbolaget Ribbon bekräftar nyheten på Twitter och hälsar vidare att samtliga spelningar med John Maus ställs in.

Tidigare under sin karriär turnerade John Maus ensam. Under senare tids kritikerhyllade framträdanden har han dock backats upp av ett band, där brodern Joseph ingick.

Joseph Scott Maus, January 6, 1988 - July 28th, 2018 https://t.co/gDWPZpEhmb Joseph Scott Maus, January 6, 1988 - July 28th, 2018 https://t.co/gDWPZpEhmb

