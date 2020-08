Molly Hammar klar för Rockbjörnen 2020: ”Grät när jag fick veta”

Popartisten om nya låten, nomineringen och singellivet

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 14 augusti 2020 kl. 08.13

Uppdaterad: 14 augusti 2020 kl. 09.19

Molly Hammar är högaktuell.

På fredag släpps låten ”Get to know me first” och nästa söndag uppträder hon på Rockbjörnen där hon även är nominerad.

– Jag ryser över hela kroppen, det är ju en dröm. Det här är det första priset jag är nominerad till, säger Molly Hammar.

Popartisten Molly Hammar, 24, är inte bara Rockbjörnennominerad, hon är även aktuell med nya singeln ”Get to know me first” på Spotify tillsammans med Julie Bergan, 26, och Awa Santesson-Sey, 23.

– Låten är en väldigt stark hyllning till att vi kvinnor ska våga sätta våra gränser. Det är en hyllning till kvinnan, till singellivet och att vi ska våga vara nära oss själva, säger hon.

Foto: Cosmos Music Awa, Julie Bergan och Molly Hammar släpper låten ”Get to know me first” på Spotify.

Hammar berättar också att den handlar om systerskap.

– Det är så lätt i musikbranschen att kvinnor alltid ställs emot varandra och ska jämföras. Det gör man inte på samma sätt med manliga artister i dag. Därför känns det ännu mer viktigt att ge ett exempel på när tjejer kommer ihop och det bara är kärlek och systerskap.

”En kaotisk värld just nu”

Molly Hammar hymlar inte med att hon känt sig oinspirerad under pandemivåren. Hon har mest tränat och försökt ”jobba på sin psykiska hälsa”, berättar hon.

– Jag hade en spelning i Berlin och i London. När det inte blir av tvingas man fråga sig själv varför man gör det, varför man håller på med det man gör. Man känner sig väldigt liten i en värld som är ganska kaotisk just nu. Det kan vara bra att sätta allting i perspektiv.

Foto: PETER WIXTRÖM Molly Hammar i Melodifestivalen 2016.

Och mitt i allt det här är du nominerad till en Rockbjörn i kategorin ”Årets genombrott”, hur känns det?

– Jag ryser över hela kroppen, det är ju en dröm! Det här är det första priset jag är nominerad till. Jag har kämpat så sjukt länge för att få vara där jag är idag, och att få chansen att släppa den här typ av musik som jag älskar. Och att bli nominerad i den här processen vi är i är ett sånt kvitto på att jag gör någonting rätt. Jag grät verkligen när jag fick reda på det här.

Nu är det klart att du ska uppträda på Rockbjörnen! Vad kommer vi att få se?

– Ni kommer få både se och höra kvinnlig naturkraft.

Du hyllar singellivet – alltså inget dejtande i pandemitider?

– Jag tycker att det är svårt överhuvudtaget att dejta. Pandemi eller inte. Jag är fokuserad på min karriär och på att tjäna pengar, säger hon och skrattar.

Foto: Cosmos Music Molly Hammar är nominerad till en Rockbjörn i kategorin ”Årets genombrott”.

