Shawn Mendes + FÖLJ

Fler biljetter släpps till Shawn Mendes

ROCKBJÖRNEN 12 juni 2018 17:16

Världsstjärnan Shawn Mendes spelar i Globen i Stockholm den 15 mars 2019.

Nu släpps extrabiljetter till konserten.

Det bekräftar arrangören i ett mejl till Nöjesbladet.

Shawn Mendes, 19, gästar Sverige den 15 mars 2019 för en konsert i Globen, Stockholm. Trycket på biljetter har varit hårt, precis som det varit för de arenaspelningar han gjort världen över sedan genombrottet för tre år sedan.

Nu släpps fler biljetter till spelningen. Det bekräftar arrangören FKP Scorpio i ett mejl till Nöjesbladet. Fram till i dag har det bara funnits enstaka singelsäten kvar, men nu kan alltså fansen glädja sig över extrabiljetter.

Shawn Mendes, född i Toronto i Kanada, blev känd genom sina videoklipp på appen Vine, där han sjöng och spelade gitarr. 2014 släppte han sin första singel, ”Life of the party”, som blev etta på Itunes topplista. Artisten gästade Sverige senast 2017 under sin världsturné Illuminate Tour.

– Sverige är en av de första ställena i Europa som började supporta min musik. Jag älskar att komma hit, har han tidigare sagt till Nöjesbladet.













1 av 5 | Foto: Stefan Mattsson Shawn Mendes.

LÄS OCKSÅ Världsstjärnorna till Sverige för spelning

LÄS OCKSÅ Shawn Mendes pendlar mellan klämkäck och klockren

LÄS OCKSÅ Världsstjärnan gör ny Sverigespelning – ”Älskar att komma hit”

Här är de mest streamade låtarna på Spotify 00:60

12 juni 2018 17:16