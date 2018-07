Justin Timberlake + FÖLJ

Tävling – vinn exklusiva VIP-paket till Justin Timberlake

Tävling: Vinn guldbiljetter till Man of the woods tour









1 av 3 | Foto: Pressbild Justin Timberlake.

ROCKBJÖRNEN 24 juli 2018 13:46

Tävla och vinn en fantastisk kväll för dig och en vän när Justin Timberlake besöker Stockholm med sin The man of the woods tour.

Justin Timberlake älskar Sverige – och vi älskar honom. Den 31 juli är stjärnan tillbaka med sin The man of the woods tour för en konsert på Friends arena i Solna norr om Stockholm.

Nu har du chansen att vinna ett exklusivt guldpaket med biljett och vip-service för dig och en vän. Vi kommer att utse två vinnare som dels svarat rätt på två frågor, dels motiverat varför just du och din vän är värda detta pris.

Lycka till!

Svara på frågorna för att vinna

1. Vad var första singeln från Justin Timberlakes senaste skiva ”Man of the woods”?

a) Man of the woods

b) Filthy

c) Say something

2. I vilken stad hade The man of the woods tour premiär?

a) Toronto

b) New York

c) Orlando

3. Varför är just du och din vän värd Justin Timberlake-biljetter?

Mejla svaren till [email protected] Roligaste, intressantaste eller finaste motiveringen vinner.

Glöm ej

VIKTIGT! Glöm ej namn, adress och telefonnummer. Vi behöver även namnet på den du kommer att ta med dig

Detta ingår i vinsten

Två vinnare får ta med sig varsin vän – totalt fyra superexklusiva guldpaket som bland annat inkluderar vip-service, plats nära scenen och tillgång till ”man of the woods”-loungen med förfriskningar.

Om du inte vinner så finns det biljetter kvar här!



Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren själv. Tävlingen pågår till den 27:e juli kl 11:00

