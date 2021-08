Smith & Thell vinner Årets grupp på Rockbjörnen

Duons succé på galan

Publicerad: Mindre än 20 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Smith & Thell vinner Årets grupp på Rockbjörnen.

Det är första gången som den framgångsrika duon kammar hem det prestigefyllda priset.

– Wow. Vi vill tacka för att vi har de bästa fansen i världen, säger Victor Thell.

De hade konkurrens av First Aid Kit, Hov1, Mando Diao och The Mamas.

Men det blev Smith & Thell som till slut kammade hem Årets grupp på Rockbjörnen efter att ha blivit framröstade av Aftonbladets läsare.

– Efter den här sommaren och den här turnén vi har varit ute på i sommar så vet vi det extra mycket, att vi har världens bästa fans. Tack som fan, säger Maria Jane Smith, som också fyller år i dag, från scenen.

De säger efteråt att priset känns extra speciellt just för att fansen har röstat fram priset.

– Det blir jäkligt vackert, säger Victor Thell.

Hur firar ni i kväll?

– Jag tror att vi ska ta en drink, säger Maria Jane Smith.

– Vi kommer att göra det på olika sätt, jag kommer att gå hem nykter och lägga mig. Vi har haft en hård turné, säger Victor Thell.

Duon, som består av sångarna och låtskrivarna Maria Jane Smith, 30, och Victor Thell, 30, har de senaste åren haft en internationell framgång med hits som ”Forgive me friend” och ”Goliath” och släppte i år sitt andra album, ”Pixie’s parasol”, med hits som ”Year of the young” och ”Nangilima”.

helskärm Smith & Tells segerjubel.

