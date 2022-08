Abba tar hem Rockbjörnen för Årets grupp – ”Ett mirakel”

Legendarerna prisas av Aftonbladets läsare

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

The winner takes it all.

Eller åtminstone Rockbjörnen för Årets grupp.

– Tack så mycket Aftonbladets läsare och hela svenska folket, säger Björn Ulvaeus.

1999 utsågs de till Århundradets svenska grupp/artist.

Två årtionden senare kammar Abba hem sin andra Rockbjörn och vinner för första gången någonsin Årets grupp.

– Det är stort att få Rockbjörnen och det är naturligtvis ännu större att få Rockbjörnen när man som vi slutade vara aktiva som grupp för 40 år sen, det är lite grann av ett mirakel, säger medlemmen Björn Ulvaeus.

– Tack så mycket Aftonbladets läsare och hela svenska folket.

Abba slog därmed First aid kit, Hov1, Medina och Smith & Tell som också var nominerade.

Abba gjorde förra året bejublad comeback med albumet ”Voyage”. I våras hade de premiär för sin supershow i London, där bandet återförenats – som Abbatarer.

Vunnit Rockbjörnen separat

Medlemmarna i Abba har dock tagit hem Rockbjörnen tidigare. Men aldrig tillsammans.

Anni-Frid Lyngstad utsågs till Årets kvinnliga artist 1982 och Agnetha Fältskog tog hem priset året därefter.

Björn Ulvaeus och Benny Andersson vann 1984 Rockbjörnen för Årets album med ”Chess” som de också skrev med Tim Rice.

Vinnarna av Rockbjörnen utses av Aftonbladets läsare.

Fakta Vinnare Rockbjörnen 2022 Årets kvinnliga artist: Miss Li

Årets manliga artist: Benjamin Ingrosso

Årets grupp: Abba

Årets genombrott: Cornelia Jakobs

Årets svenska låt: ”Hold me closer” – Cornelia Jakobs

Årets utländska låt: ”Bad habits” – Ed Sheeran

Årets fans: Benjamin Ingrosso fans Läs mer

helskärm Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson.