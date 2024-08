Slowdive till Way Out West

Mikael Forsell/TT

Publicerad 2024-02-08

share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Kritikerfavoriterna Slowdive ska frälsa publiken i Göteborg i sommar. Arkivbild.

Way Out West fyller på med Slowdive, Alvvays och L'Impéractrice i artistlistan till årets festival.

Shoegazefavoriterna Slowdive hade sin storhetstid på 1990-talet, men återförenades för snart tio år sedan och hamnade i blickfånget igen efter bandets senaste album som hyllades av många kritiker när det kom i fjol. Så sent som i januari spelade britterna i Sverige och i sommar återvänder de till festivalen i Slottsskogen i Göteborg.

Tillsammans med kanadensiska indiebandet Alvvays och franska L'Impéractrice blir Slowdive ett tillskott på årets artistlista som redan innehåller namn som Fred Again, Queens of the Stone Age, PJ Harvey och Pulp.

Årets upplaga av Way Out West arrangeras 8–10 augusti.