Artisten Lova använder musiken som terapi: ”Hade det väldigt tufft”

Lova har kämpat med ätstörningar, dåliga relationer och osäkerhet.

Nu vill hon använda sin plattform som artist för att nå andra som också lider av psykisk ohälsa.

– Jag tror verkligen att musik hundra procent har varit räddningen för mig, säger hon.

Lova Alvilde Sönnerbo, 24, vann Lilla Melodifestivalen 2012.

I dag har hon blivit vuxen och sjunger om psykisk ohälsa, jämställdhet och sexuell objektifiering.

– Jag pratar mycket från egna erfarenheter om mental ohälsa och osäkerheter, och bara vardagliga problem som jag tror att väldigt många går igenom, säger hon.

Hon har själv känt att hon i vissa sammanhang har haft svårt att passa in.

– Jag hade det väldigt tufft i skolan, med att prestera och fokusmässigt. Då kände jag mig väldigt, väldigt korkad. Skolan var verkligen inte anpassad för mig.

Hon blev osäker och började klanka ned på sig själv.

– Jag hade en ätstörning i gymnasiet som jag gick igenom som kommer från en dålig relation jag var i. Och jag var bara väldigt ung och osäker.

Musiken blev räddningen

Lova säger att hon tidigt vände sig till musiken som en slags terapi.

– Det gav mig något typ av utlopp för mina känslor och mina tankar. Det blir liksom min trygga punkt på något sätt, säger Lova.

I dag mår hon bra, kanske till och med bättre än någonsin.

– Jag skulle verkligen säga att jag är på bästa platsen i livet, vilket är otroligt skönt. Jag känner mig verkligen tillfreds med extremt mycket i mitt liv. Sen har man dagar som alla andra verkligen. Men majoriteten av tiden känner jag mig väldigt tacksam.

– Jag tror verkligen att musik hundra procent har varit räddningen för mig.

Lova: ”Viktigt för mig”

Trots att hon mår bra så vill hon ändå fortsätta sjunga om psykisk ohälsa och lyfta ämnet.

– Det har varit väldigt viktigt för mig sedan start att jag använder den möjligheten och den plattformen jag har att faktiskt säga någonting som jag brinner för.

– Musik kan verkligen göra stor skillnad. Många vänder sig till musik eller film när de mår dåligt.

Hon säger att hon vill vara en relaterbar och nåbar artist.

– Jag vill känna att mina fans verkligen kan höra av sig till mig och öppna upp sig. Att vi kan ha samtal och att min musik ska starta samtal och skapa möten bland människor som kanske vanligtvis inte ens träffats.

Dejtar sitt ex

Nyligen släppte hon EP:n ”Hey dad, I tried to be nice”. Men redan till hösten kommer nästa EP.

– Den kommer vara mycket mer rå och ärlig och sårbar från mitt håll, säger Lova.

När hon skapade låtarna till höstens EP hade hon precis kommit ur en relation och kände att hon behövde skriva av sig.

– Jag har aldrig riktigt skrivit om kärlek. Det var ett aktivt val jag gjorde. Men det här blir första gången.

Hon har spelat upp låtarna för personen som de handlar om. Och han har tagit emot dem på ett bra sätt, säger Lova. Väldigt bra till och med. När frågan om hennes relationsstatus kommer på tal fnissar hon.

– Jag dejtar.

Och det är inte vem som helst hon dejtar.

– Det är personen jag dejtar som låtarna handlar om.

Ditt ex?

– Ja, eller vad man nu ska säga att han är, haha. Det är jävligt nytt det här. Att jag ens säger det här, herregud.

Så du sjunger om en dålig period ni haft, men nu är det bra igen?

– Exakt så. Verkligen. Det här är en helvändning kan man säga.

För Lova blir det därför extra nervöst att släppa den nya EP:n till hösten.

– Låtarna är så ärliga och verkligen så exakt allting som hänt. De är väldigt målande och det går inte att missförstå texten eller vem det skulle handla om. Alla vänner kommer veta, alla kommer veta.

Hur hoppas du att det ska tas emot?

– Jag vill bara att det ska landa tryggt. Folk får tycka vad de vill, men jag blir ju absolut mer sårbar när jag släpper detta. Hoppas jag blir väl omhändertagen.