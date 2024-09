Artisten Nea om tiden i Sydafrika: ”Fick ett ärr från ett lejon”

Publicerad 2023-09-04

Hon är aktuell för Rockbjörnen.

Men det är ett annat djur som gett stjärnskottet Nea ärr för livet.

– Den bara lekte. Men ett lejon är ju ett lejon, säger hon.

Linnea Södahl, 35, är tjejen bakom artistnamnet Nea.

Hon debuterade som artist med låten ”Some say” som direkt gick upp som etta på topplistorna i 12 länder.

– Vi visade upp den för flera artister. Bland annat Camila Cabello ville spela in den. Men så var det inget som hände. Sen när jag spelade upp låten på Sony för att kolla om de hade någon passande artist så frågade de om de fick signa mig istället, säger hon.

Har ett lejonärr

Den 5 september uppträder hon på Rockbjörnen, men det blir inte hennes första rovdjursrelaterade upplevelse.

expand-left helskärm Linnea ”Nea” Södahl.

Linnea föddes i Sydafrika och flyttade till Sverige vid 3 års ålder. På ett besök i landet när hon var runt 12 år gammal blev hon riven av ett lejon.

– Det var små lejonungar som var i en bur som man fick gå in och klappa. Så var det en lejonunge som rev mig. Det var ingen fara så, men jag tyckte att grejen var så cool så jag skrapade upp den här sårskorpan flera gånger bara för att jag ville ha ett lejonärr på benet. Så nu har jag det.

Hur kommer det sig att den rev dig?

– Den bara lekte. Men ett lejon är ju ett lejon och även ungarna har klor.

expand-left helskärm Linnea ”Nea” Södahl.

Streamats 2,5 miljarder gånger

Innan Linnea klev fram i rampljuset har hon skrivit många megahitar till andra. Bland annat har hon skrivit Zara Larssons ”Lush life” och damlandslagets nya anthem ”Våran sång” med Miss Li. Som låtskrivare har hon släppt över 100 låtar, som streamats mer än 2,5 miljarder gånger.

– Om man börjar tänka att varje stream faktiskt är en människa som har klickat på play för att den gillar något man har skrivit, så är det ju helt fantastiskt. Det är svårt att ta in en så stor siffra, säger hon.

expand-left helskärm Linnea ”Nea” Södahl.

Framtiden

– Fem. Jag tycker att det är en jättespännande period nu. Med nya samarbeten för mig som låtskrivare och att mitt debutalbum släpps i höst.

Bostaden

– Jag älskar där jag bor men det är sjukt störigt med räntorna. Det kostar skjortan att bo nu. Jag tycker om min bostad men den gör mig halvt ruinerad.

Kärlekslivet

– Det får väl också en femma då. Vilket härligt liv man lever.

Vad har du för relationsstatus?

– Jag har en pojkvän som är the love of my life, så det känns väldigt lyxigt.

Hur länge har ni varit tillsammans?

– I tre år. Vi träffades på Tinder. Under pandemin. Det var jättetråkigt att vara singel under pandemin, det kan alla som har varit singel under pandemin skriva under på. Så tillslut skaffade jag appen även om jag var jätteanti från början. Men så gick jag på två dejter. Den ena var tråkig och den andra var jättebra.

Vad gjorde ni på dejten då?

– Spelade biljard. Det var det enda som var öppet efter klockan åtta under pandemin.

När visste du att han var ”the one”?

– Första kvällen. Det bara kändes rätt.

Ekonomin

– Det är frustrerande med alla räntor men jag känner mig lyckligt lottad som kan hantera det typ.

Är det något annat som hade kunnat förbättra ekonomin?

– Det är att få fler stora låtar. Och det tänkte jag lösa.