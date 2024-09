Artistduon Jubël om låtbråket: ”Det blev nästan rättegångsvibe”

Publicerad 2023-09-03

De hade lovat bort låten men tog tillbaka den.

Duon Jubël hamnade i bråk med artisterna som inte kunde acceptera det.

– Det blev nästan rättegångsvibe, säger sångaren Sebastian Atas.

Duon Jubël består av Sebastian Atas, 29, och Victor Sjöström, 33, som fick sitt stora genombrott när de släppte en cover på ”Dancing in the moonlight” 2018.

– Den kom bara som en tillfällighet. Vi satt i studion och plinkade på den melodin. Sen gjorde vi låten, sen tog det två år innan någon ville släppa den. Det var en engelsk kille som flög hit som hade hört våra tidigare låtar och ville höra mer. Vi spelade upp massa original och sen sa vi ”alltså vi har ju en cover, men jag vettefan, den är ganska daterad nu”. Men så sa han att ”I really like this, I can make it 300 million streams in two years”, så vi sa kör. Och så lyckades han med det, säger Sebastian Atas.

expand-left helskärm Victor Sjöström och Sebastian Atas.

Producerat för Ingrosso och Zia

De har skrivit och producerat mycket till andra artister. I Sverige har de skrivit till både Benjamin Ingrosso och har gjort Oscar Zias nya album.

Det har också hänt att de skrivit för andra men sedan velat ha låten själva.

– Vi ska inte nämna några namn men det blev nästan rättegångsvibe. Vi ville dra tillbaka en låt som vi gillade men artisterna kunde inte acceptera det. Då blev det en liten dispyt. Men vi fick behålla den till slut, säger Sebastian Atas.

Duon lärde känna varandra genom musiken i hemstaden Halmstad.

– Vår vänskap har vuxit fram. Vi träffas ju mer än vad man gör med sin partner, säger Victor Sjöström.

expand-left helskärm Benjamin Ingrosso

Trivs i det dolda

Jubël har 5,9 miljoner lyssnare i månaden på Spotify men de blir sällan igenkända på stan. Men de trivs i det dolda.

– De artister vi gillar finns det lite mystik i, det finns någonting coolt och mystiskt i att man inte vet allt, säger Sebastian Atas.

– Man vill ju att alla ska veta vem man är rent musikmässigt, men för det personliga egot har jag inte den typen av behov, säger Victor Sjöström.

– Klassikern är ju att folk inte vet vilka vi är men när de går in på Spotify och lyssnar säger de ”jaha är det ni, den känner jag ju igen”, fortsätter han.

– Folk vet ju typ inte att vi är svenskar, lägger Sebastian Atas till.

expand-left helskärm Victor Sjöström och Sebastian Atas.

Jubël sätter plus på...

Ekonomin

– Tre till fyra plus. Kan alltid bli bättre. Man kan alltid ha mer pengar, säger Victor Sjöström.

Vad är det som kan bli bättre då?

– Lamborghini, utbrister Sebastian Atas.

Bostaden

– Jag älskar min lägenhet och trivs där, sen så kan man alltid ha större, säger Sebastian Atas.

– Samma, instämmer Victor Sjöström.

Framtiden

– Den är ljus och spännande, säger Sebastian Atas.

Vad händer framåt då?

– Det kommer en singel i slutet av september, sen kommer en EP i höst, säger han.

– Sen ska vi ut på en klubbturné som kommer bli något annat än det vi gjort tidigare.

Kärlekslivet

– Nej men det är fem. Fem fruar, nej jag skojar bara, säger Sebastian Atas.

– Vi har båda stabila förhållanden sedan länge tillbaka och är nöjda med det, lägger Victor Sjöström till.