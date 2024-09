Anji om chocken efter Tiktok-succén: ”Hade inte förväntat mig det”

Berättar om: Tuffa uppväxten • Succén med ”Nycklar” • Sanningen om ”bebisrösten” • Kärleken

Publicerad 2023-12-09

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Anji.

Hon slog igenom över en natt när hennes låt ”Nycklar” blev viral på Tiktok.

Nu berättar Anji om kampen för att bli artist och hur det känns när drömmar blir verklighet.

– Hade jag dött imorgon hade jag varit nöjd, säger hon.

För ett år sedan drömde hon om att få uppträda med sin musik i tv.

Nu är Anji, 26, viral, har toppat listorna med låten ”Nycklar” – och har uppträtt i Bianca Ingrossos talkshow.

– Det har skett så himla mycket så att jag liksom inte smält det, säger hon.

Anji föddes i Thailand, flyttade därefter till Norge och kom som sexåring till Sverige.

– Då var jag ganska blyg. Jag var väldigt tillbakadragen, säger hon.

Son tonåring upptäckte hon musiken. Eller det var snarare hennes pappa som upptäckte det åt henne.

– Han sa ”du inte är riktigt tondöv du” när jag sjöng Céline Dion, ”My heart will go on”.

– Så man kan säga att det är lite ”Titanics” förtjänst att jag började verbalt uttrycka mig genom musiken, säger hon och skrattar.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Det var Anjis pappa som upptäckte att hon kunde sjunga. 1 / 2 Foto: Lotte Fernvall

”Musiken har blivit som en flykt”

Från början var drömmen att hon skulle skriva hits till andra artister.

– För jag har också haft ganska dålig självkänsla, säger hon och fortsätter:

– Jag har vuxit upp i en ganska realistisk värld där drömma stort, det får man inte göra.

Hon säger själv att hon uppfostrades med ”tough love”. Ofta fick hon höra från släkt och familj att man inte kan bli artist.

Så hon drömde om det i smyg.

På kvällarna låg hon under sina lakan i sängen och lekte artist och lyssnade på låtar i sina hörlurar för att ingen skulle höra.

– Jag har fantiserat om mig själv i en annan värld, musiken har blivit som en flykt.

Anji börjar gråta när hon pratar om det.

– Förlåt. Jag räknade inte med att gråta, säger hon och torkar tårarna.

– Jag tycker att det är skitsvårt att prata om mina känslor. Så musiken hjälper verkligen med det.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa Hon använde musiken för att fly verkligheten. 1 / 2 Foto: Lotte Fernvall

Succén med ”Nycklar”

En av de som peppade henne att satsa på musiken var en lärare i skolan. Det var han som fick henne att söka in till en låtskrivarlinje.

– Då fick jag ju skriva låtar med musikproducenter och gång på gång fick jag höra ”gud vilket unikt id du har på din röst”. Och då växte det fram att jag också ville vara artist och uppträda.

När hon släppte låten ”Nycklar” i höstas hade hon aldrig kunnat ana hur stor den skulle bli.

– När jag såg att den var viralt etta i Sverige… Det var episkt. Där kände jag att ”oj, nu är vi inne på nånting här”.

chevron-left föregående

expand-left helskärm chevron-right nästa ”Nycklar” blev en stor hit på Tiktok. 1 / 2 Foto: Lotte Fernvall

Anji om sin röst

Men med framgångarna kom också en baksida.

På framför allt Tiktok har många kommenterat Anjis röst.

– Jag vet att det är många som tror att jag gör mig till, säger hon.

Hon berättar att hon får höra att hon har en ”bebisröst” eller att folk tycker att hon låter barnslig när hon sjunger.

– Jag fick lite av en chock faktiskt efter ”Nycklar”, för jag hade inte förväntat mig det.

Hon kan själv höra att det är en skillnad i hur hon pratar och hur hon sjunger, men innan ”Nycklar” var det aldrig ett problem för varken henne eller någon i hennes omgivning.

Snarare fick hon ofta höra från folk i musikbranschen hur grym hon var som hade en så unik sångröst.

– Jag förstår att vissa kan tycka att det är lite bebisröst, men det är bara jag, jag är nöjd med det, säger hon vänligt men bestämt.

expand-left helskärm Anji berättar nu sanningen om sin röst.

Framöver väntar mer musik och en hel ep som ska släppas under 2024.

– Jag vill inspirera folk att drömma stort och tro på sagan. Och samtidigt vill jag leva ut den här rockstjärnedrömmen som jag alltid haft sen jag var liten, säger hon.

– Jag har ju sett upp till så många som jag behövt i min resa, i mitt liv. Om jag kan få vara en del av det också så känns det jättestort för mig för jag vet hur mycket det betyder.

Plus på livet med Anji

Karriären

– Det har skett väldigt mycket på kort tid, men den får faktiskt plus fem, även fast jag har mycket kvar att göra. Hade jag dött imorgon hade jag varit nöjd kan jag säga.

Hälsan

– Ett. Jag går till psykolog, det gör jag.

Men det verkar ju inte ha hjälpt då om du sätter en etta?

– Nej för att det har också att göra med matvanor och så. Man kan inte äta korv varje dag, haha.

FAKTA Aftonbladets betygskala Mästerligt Jättebra Bra Godkänt Underkänt minus Uselt Läs mer

Ekonomin /

Jag skulle säga, den är inte så där jätte-jättebra. Kan jag säga mellan 2 och 3? Jag vill ju ha ett fett bankkonto.

Du får sätta 2,5 om du vill?

– Ja, det är ju inte riktigt där jag vill vara med ekonomin.

Kärlekslivet

– Det är bra. Jag har pojkvän. Jag sätter en fyra på det.

Det är något som saknas alltså?

– Det är inte alltid han kommer ihåg ”miget” i ”Nycklar”. Jag lämnar det så.

Din första låt

– ”Nycklar”, det blir fem plus plus plus!

Så du har inte tröttnat på den än?

– Absolut inte. Den kan rulla i bakgrunden. Jag var på min egen Spotify wrapped, haha.

Dina fans

– Har man fans? Det vet jag inte. Men om jag har nått fan där ute så är den fem plus plus plus.

Snabba frågor med Anji

Beskriv dig själv som artist med tre ord

– Poppig, lekfull och vemodig.

Vilket är ditt värsta musikminne?

– När jag sjöng ”Last Christmas” på en skolavslutning och blev toadunkad.

Du blev…?

– Toadunkad.

Vad är det?

– När man dunkar någon i toan och spolar.

Men gud vad hemskt!

– Nej det är inte så hemskt. Men det är ett musikminne jag inte vill komma ihåg.

Vilket är ditt bästa musikminne?

– När jag fick uppträda på Biancas talkshow.

Vilken svensk artist hade du helst gjort en duett med om du fick välja fritt?

– Fricky.

Vilken låt lyssnar du på när du är ledsen?

– Jhené Aiko med ”While we’re young”

Vilken låt lyssnar du på när du är glad?

– Jag lyssnar på David Guetta med ”When love takes over”.

Vad har du på din rider?

– Salamichips.

Vilken hitlåt av annan artist önskar du att du hade gjort?

– Oj, jag hade velat skriva Ana Diaz ”100”.