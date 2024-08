A36 och The Kills kommer till Way Out West 2024

18 nya artistsläpp

Publicerad 2024-05-29

Rapparen A36 spelar på Way Out West i sommar. Arkivbild.

A36, The Kills, Estraden, Klara Keller och Billie Marten är klara för sommarens Way Out West.

Bland festivalens 18 nya släpp finns även bland andra Thurston Moore Group, Rachel Chinouriri, Eah Jé och Yard Act.

Sedan tidigare är det känt att årets stora dragplåster på festivalen blir Fred Again, Queens of the Stone Age, Benjamin Ingrosso och PJ Harvey.

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg 8–10 augusti.