Ellen Krauss till Way Out West

TT

Uppdaterad 10.25 | Publicerad 10.19

share-arrow Dela unsave Spara

expand-left helskärm Ellen Krauss

Artisten Ellen Krauss, som fick sitt publika genombrott i ”Så mycket bättre” förra året, är klar för Way Out West i sommar.

Klara för festivalen är nu även amerikanska Nation of Language och Blondshell.

Sedan tidigare är det bekräftat att Pulp, Fred again och Queens of the Stone Age spelar på festivalen.

Way Out West äger rum mellan den 8 och 10 augusti i Slottsskogen i Göteborg