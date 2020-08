Rockbjörnen 2020 bjöd på gåshud, tårar och ett blottat hjärta

Årets livegrupp

Estraden

Hov1

Mando Diao (vinnare)

Smith and Thell

The Mamas

Årets kvinnliga liveartist

Dotter

Miriam Bryant

Miss Li

Molly Sandén (vinnare)

Veronica Maggio

Årets musikinitiativ

Danny Saucedo i Globen

Lina Hedlunds karantänsessions

Lyssnarhjälpen: Music sessions

Smith & Thells takkonsert för sjukvårdspersonal

Sverige (vinnare) - insamlingslåten av Molly Sandén, Victor Leksell och Joakim Berg

Årets utländska låt

”Adore you” - Harry Styles

”Blinding lights” - The Weeknd

”Dance monkey” - Tones and I

”Like it is” - Kygo ft. Zara Larsson

”On” - BTS (vinnare)

Årets fans

BTS army (vinnare)

Hov1:s fans

Miriam Bryants fans

Molly Sandéns fans

Victor Leksells fans

Årets genombrott

Alex Järvi

Dree Low

Estraden

Greekazo

Molly Hammar (vinnare)

Årets manliga liveartist

Benjamin Ingrosso

Danny Saucedo

Darin

Håkan Hellström

Victor Leksell (vinnare)

Årets svenska låt

”Blåmärkshårt” - Miriam Bryant

”En säng av rosor” - Darin

”Komplicerad” - Miss Li

”Lev nu dö sen” - Miss Li

”Svag” - Victor Leksell (vinnare)