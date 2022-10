Lämnar spelserien efter pengabråk – uppmanar till bojkott

Fick ”förnedrande” löneerbjudande

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Bayonetta har fått en ny röst.

Hellena Taylor har tidigare spelat in rösten till titelkaraktären i spelserien ”Bayonetta”.

Men nu är det slut med det.

Hon erbjöds blygsamma 4 000 dollar i lön för att återvända – och uppmanar nu fans att bojkotta spelet.

Hellena Taylor har varit rösten till huvudkaraktären i både ”Bayonetta” och ”Bayonetta 2”.

Men i den tredje upplagan ersätts hon av Jennifer Hale.

Anledningen är ett infekterat pengabråk. Enligt Taylor erbjöds hon enbart 4 000 dollar, omkring 45 000 kronor, för att göra rollen på nytt i det tredje spelet, rapporterar sajten IGN.

I en video på sociala medier beskriver hon hur hon under sju år har utbildat sig till att bli skådespelare, dels på London Academy of Music and Dramatic och dels hos Larry Moss i Los Angeles.

– Och vad tyckte de det var värt? Vad erbjöd de? Det slutgiltiga erbjudandet för att göra hela spelet var en engångssumma på 4 000 dollar. Det är förnedrande mot mig, efter all tid jag lagt ner för att jobba på min talang, och allt jag har gett till det här spelet och dess fans, säger hon.

”Bayonetta”-serien har dragit in omkring 450 miljoner dollar, motsvarande knappt 5,1 miljarder kronor, exklusive merch, enligt Taylor.

helskärm Spelet ”Bayonetta 2” på Wii U i Nintendos monter på Electronic Entertainment Expo, juni 2014 i Los Angeles.

Uppmanar till bojkott

Nu uppmanar hon fans att bojkotta ”Bayonetta 3”.

– Jag bestämde mig för att stå upp i solidaritet med människor världen över som inte får tillräckligt betalt för sin talang, säger hon.

– Jag ber fansen att bojkotta det här spelet och i stället donera pengarna till välgörenhet.

Varken spelproducenten Nintendo eller Platinum Games, som utvecklar spelet, har bemött anklagelserna.

Däremot har Hideki Kamiya, hjärnan bakom serien, skrivit på Twitter att han är ”ledsen och bedrövad över inställningen till osanningar” och att ”det är allt han kan säga nu”, skriver IGN.

Han gick inte in närmare på vad uttalandet syftade till, och hans konto har därefter försvunnit från plattformen.

”Bayonetta 3” är tänkt att släppas senare den här månaden. Taylor önskar sin ersättare lycka till, men lägger samtidigt till:

– Hon har ingen rätt att säga att hon är rösten till Bayonetta. Jag skapade den rösten.