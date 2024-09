Nintendo Direct svarade många nörddrömmar – och överraskade rejält

Publicerad 2024-06-19

Zelda som vi aldrig sett henne, en förväntad DLC som blir en egen knall, prisvärdhetsdiskrepans och flera grupper av tillfredsställda nördar.

Här är fyra tankar från senaste Nintendo Direct.

Zelda – länken till chocken

Ett Zelda-spel med självaste Zelda som protagonist och en Link i nöd. Jo, det är en twist som heter duga det, efter sisådär 38 år av spelserien.

”Echoes of Wisdom” är ju inget ”Breath of the Wild” eller ”Tears of the Kingdom” direkt. Ett spel av samma episka proportioner i detta universum lär dröja. Snarare vandrar det här bakåt mot äldre titlar.

Ser ändå ut att vara rätt stort och fritt. Att Zelda också kastar svärdet och blir en typ av warlock som kan summona allt från monster till bord känns ju även det lite spännande. Inte så mycket av ett Zelda-spel, kanske. Ska man kalla det för ett Link-spel, dåråh? Nåja.

Men wow, det var en nyhet detta. Och bara tre månader bort.

arrow Släpps: 26 september.

expand-left helskärm ”The legend of Zelda: Echoes of Wisdom” kastar om rollerna och ger oss något helt annat än de föregående titlarna.

DLC:n som aldrig kom?

Samma öppna armar vingas ut åt Mario Party-nyheten.

De senaste spelen till Switch har ändå lämnat mer att önska. ”Super Mario Party” är rätt mediokert medan ”Mario Party Superstars” verkligen har en fin grund. Dock är det så signifikativt märkligt att det inte finns mer än åtta karaktärer och fem relativt simpla banor. En DLC á la Mario Kart hade ju inte gjort ont. Nästan tre år har ändå gått.

Men mycket av just det där får vi med ”Mario Party Jamboree”.

Fem nya banor och två klassiker. Det ser ut att vara ett helt gäng spelbara karaktärer, av introduktionen av ett massivt online multiplayer-läge (!) att döma.

Det ska bli kul att sätta tänderna i 110 nya minispel också. Och detta dröjer inte heller så värst länge.

arrow Släpps: 17 oktober.

expand-left helskärm Ett helt nytt Mario Party smakar inte dumt. Nintendo verkar också ha lyssnat på

Nostalginördarnas mecka

Sen kan ju få kulturella fenomen på denna planet göra folk så hängivna som specifika spelserier från Nintendo.

Först fick Mario & Luigi-fansen med glittriga ögon se sitt första spel på nio år. November snackar vi där.

Sen förlöstes skrik som suttit inne sedan 2017 när ”Metroid Prime 4: Beyond” så äntligen visades upp. Kommer nästa år.

Inga fler nämnda, verkligen inte glömda. Inte minst alla dessa HD-versioner.

Jo, japanernas arkiv är en guldgruva. Att de bara kan damma av något och tillfredsställa så många sådär. Det är tacksamt för alla inblandade – och detta Nintendo Direct höll hög kvalitet i det avseendet.

expand-left helskärm Mario & Luigi: Brothership blir det första i serien sedan 2015.

Inget nytt – bara säkert dyrt

expand-left helskärm I pressmaterialet benämns denna bild på Nintendo Switch Lite Hyrule Edition-konsol, prydd med Hylian Crest, som ”beauty shot”. Jovars, den är grann. Men kostar inte Nintendo-prylar – alltså inte spelen – väldigt mycket i regel?

Någon nyhet om nästa konsol blev det icke. Föga förvånande, även om sådan ska komma senast i slutet av mars nästa år.

Givetvis kommer det däremot en ny guldfärgad Hyrule-version av Switch Lite-konsolen. Vad de ska kosta får vi väl se sen. Men tendensen är väl att det inte blir så billigt.

För bra är de på att ta hutlöst betalt för tillbehör, samlarföremål och annat krimskrams, Nintendo. Prisvärdhetskvoten jämfört med många av spelen är som dag och natt.

En AC-adapter (laddsladd) ligger liksom på 400 och en dockstation kostar 1 300 spänn, till exempel.

Det är alltså vad tre ex av ”Breath of the wild” idag kostar.

Vilket skämt det är egentligen.