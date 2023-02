Allt du behöver veta om ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Höjt pris och svävande öar – här är nyheterna i spelet

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Efter en lång väntan har den fulla trailern och utgivningsdatumet för ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom” släppts.

Här är alla detaljer vi vet om spelet.

Flera år av endast korta smakprov har nått sitt slut. Den fulla trailern för nya upplagan av äventyrsspelet ”Zelda” har släppts.

2017 lanserades den första versionen, ”The legend of Zelda: Breath of the wild”, till ”Nintendo switch” och blev den mest sålda lanseringstiteln någonsin. Och snart lanseras uppföljaren som heter ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom” som också kommer vara exklusivt för ”Nintendo switch”.

I tidigare versioner av spelet ”Zelda” ska en pojke, Link, rädda prinsessan, Zelda, från Ganon.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Nyheter i nya ”Zelda”

På ”Zeldas” officiella hemsida utlovas ett äventyrligt spel där du bestämmer din egna väg genom vidsträckta fält och lummiga skogar. Nytt för upplagan är att du även kommer ta dig upp bland molnen till svävande öar.

Precis som i tidigare versioner av spelet kommer du på din färd slåss mot gigantiska fiender, jaga vilda odjur och samla ingredienser för att hålla dig vid liv.

Men i den nya upplagan ska Link fått nya förmågor för att kunna slå tillbaka mot krafterna som hotar Hyrules kungarike.

”Zeldas” serietillverkare Eiji Aonuma har även sagt att spelet kommer ha en mörkare ton än föregångaren.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

När släpps ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”?

Lanseringen av det nya spelet har tagit lång tid att fastställa. När nyheten först kom ut meddelade ”Nintendo” att de siktade på lansering 2022.

Men datumet har nu slagits fast och lansering kommer vara den 12 maj 2023. Du kan redan nu förbeställa ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Något som de gedigna spelarna upptäckt med det nya spelet är att priset höjts. ”Zelda: Breath of the wild” kostade 599 kronor, men den nya uppföljaren ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom” kommer kosta 699 kronor.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

