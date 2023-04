Museum gör största Donkey Kong-arkadspelet

helskärm Världens största Donkey Kong-spel byggs just nu. Så här tänker sig museet att det ska se ut. Pressbild.

The Strong National Museum of Play i New York planerar att skapa världens största fungerande ”Donkey Kong”-arkadspel.

Spelet, som först skapades 1981 av profilen Shigeru Miyamoto, handlar om den fiktiva gorillan Donkey Kong och är utgiven av spelbolaget Nintendo. Spelet finns såväl som tv-spel, mobilspel, arkadspel och bärbart och snart också i gigantisk variant – mer än sex meter hög. Det blev också starten på en populär spelserie med gorillan.

helskärm Shigeru Miyamoto.

Jättearkadmaskinen planeras att bli höjdpunkten på museets utställning World Video Game Hall of Fame, som är en hyllning till tv-spelens historia.

”Donkey Kong är en sann gigant inom tv-spelens värld – både när det gäller som figur och dess ikoniska status, så det passar perfekt in i denna lekfulla, nyckfulla installation”, säger Jon-Paul Dyson, vd för utställningen på The Strong.

helskärm Illustrationen i fullformat. Pressbild.

Spelet kommer vara 370 procent större än originalet och tillverkat av en aluminium-ram med MDF-fiberplatta. Spelarna kommer stå på en piedestal under skärmen och använda en normalstor kontrollpanel som är en kopia på originalets.

Det förväntas vara färdigt för spel den 30 juni i år.