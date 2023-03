Paradox går vidare med nytt ”Cities”

Cities Skylines 2 presenterades

Av: Gustav Sjöholm/TT

Publicerad: I går 01.53 Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Konceptbild från kommande "Cities: Skylines 2". Pressbild.

Svenska utgivaren Paradox höjer utgivningstakten.

Under året släpps flera nya titlar, däribland uppföljaren till den långlivade stadsbyggarsimulatorn ”Cities”.

Paradox visade vid en webbsändning på måndagen upp vad som komma skall. Sin vana trogen presenterade man en rad expansioner till sina befintliga grand strategy-titlar, men även flera tidigare okända nya spel uppmärksammades.

”Lamplighters league and the tower at the end of the world” var det första, från Seattlebaserade studion Harebrained Schemes , som tidigare ligger bakom ”Shadowrun”-trilogin.

Spelet är berättelsedrivet och utspelar sig 1932, där en grupp med tjuvar och banditer måste vinna ett ockult hemligt krig mot en ond kult.

helskärm Turordningsbaserat, men med realtidsinslag, bjuder "Lamplighters league" på. Pressbild.

5,5 miljoner nya spelare

Likt tidigare Harebrained-spel rör det sig om turordningsbaserade taktiska strider, nytt är ett realtidselement där man smyger och infiltrerar sig fram innan pangandet börjar. Spelet släpps under året till pc och Xbox Series, där det ska ingå i Microsofts prenumerationstjänst Game pass.

Den andra större nyheten stod finländska Colossal Order för, vars stadsbyggartitel ”Cities: Skylines” firar åtta år och som har en miljard spelade timmar. Titeln har fortsatt att få uppdateringar och expansioner sedan släppet.

– Vi fick 5,5 miljoner spelare förra året, det är i princip Finlands befolkning, säger vd Mariina Hallikainen, vd för Colossal order.

Släpps i år

Under året får titeln sin uppföljare, ”Cities: Skylines 2”, som lovar djupare system kretsande kring transporter och ekonomi. Förutom pc släpps titeln till Xbox Series och Playstation 5.

Från Tectonic, Paradox studio i Berkeley i Kalifornien, kommer ”Life by you”, som ser ut att vara en livssimulator kanske inte helt olik ”The sims”, men så mycket mer än en trailer avslöjades inte om det. Utvecklingen leds av Rod Humble, som arbetat just med ”The sims” och ”Second life”.