Links nya förmågor i ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Alla detaljer i det nya spelet – släpps 12 maj

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Göra vapen av föremål och kunna ta sig ur vilken situation som helst.

Link har flera nya förmågor i uppföljaren av ”Zelda”.

Här är en lista över alla du behöver ha koll på inför lanseringen.

Den 12 maj lanseras äntligen uppföljaren av succéspelet ”Zelda”.

Efter flera år av endast korta smakprov har Nintendo nu släppt en tio minuters lång video där vi får se en demonstration av spelet.

Precis som i tidigare versioner av äventyrsspelet bestämmer du din egen väg genom vidsträckta fält och lummiga skogar. Men i den nya upplagad kan Link även ta sig upp bland molnen till svävande öar.

På din färd kommer du slåss mot gigantiska fiender, jaga vilda odjur och samla ingredienser för att hålla dig vid liv.

Men utöver de svävande öarna och nya fienderna har Link fått en del nya förmågor för att kunna slå tillbaka mot krafterna som hotar Hyrules kungarike.

Här är de du bör ha koll på inför lanseringen.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Recall

Den första som presenteras heter Recall och ger Link möjligheten att spola tillbaka föremåls rörelser. I videon används den genom att skicka tillbaka en sten som fallit från himlen och på så sätt kan Link ta sig upp över molnen till de svävande öarna.

Det ska finns flera sätt att ta sig upp i luften – men dessa avslöjas inte.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Fuse

Link har även fått en förmåga som kallas för Fuse. Den gör att han kan sätta ihop föremål så det blir till vapen.

Bland annat får vi se hur en pinne smälts samman med en sten som sedan blir ett klubb-liknande vapen som han dödar fiender med.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Ultra hand

Med hjälp av Ultra hand kan Link nu flytta vilka föremål han vill. Det ger honom möjligheten att skapa vad som helst, med vad som helst.

Exempelvis behöver han ta sig över en flod, och lägger då tre stockar bredvid varandra som bildar en flotte och får den att röra sig genom att sätta fast två fläktar.

I tidigare trailers har det visats glimtar av Link när han flyger luftballong, kör bil eller åker båt. Men inget av det här finns alltså i spelet från början utan är hopsatta med hjälp av Ultrahanden. Bara fantasin kan sätta stopp.

helskärm ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”

Ascend

Den sista nya förmågan som avslöjas är Ascend och gör det möjligt för Link att ta sig igenom tak. Den funkar ifall Link står under ett något som bildar ett tak, det kan exempelvis vara en grotta, en bur eller ett vanligt hustak.

Det ska finnas några undantag, men Link ska, i princip, kunna ta sig ur vilken situation han än hamnar i så länge det finns tak över huvudet på honom.

När släpps ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”?

Lanseringen av det nya spelet har tagit lång tid att fastställa. När nyheten först kom ut meddelade ”Nintendo” att de siktade på lansering 2022.

Men datumet har nu slagits fast och lansering kommer vara den 12 maj 2023. Du kan redan nu förbeställa ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Något som de gedigna spelarna upptäckt med det nya spelet är att priset höjts. ”Zelda: Breath of the wild” kostade 599 kronor, men den nya uppföljaren ”The legend of Zelda: Tears of the Kingdom” kommer kosta 699 kronor.