Playstation 5 pro är på sätt och vis diskriminerande

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Den dyraste Playstation-maskinen någonsin, där en skivläsare inte ingår.

Det är en mening som uppenbarligen får folk att rasa.

Men jag har mest frågor.

expand-left helskärm Playstation 5 Pro.

Nästan fyra år har gått sedan rymdskeppet Playstation 5 kom ut.

Senaste tiden har det tisslats och tasslats om en uppgraderad version. Och vips presenterades den i går.

Men nyheten lämnar mig mest med frågor, snarare än svar.

FAKTA Så blir Playstation 5 Pro Playstation 5 Pro kommer ha en GPU med 67 procent mer kraft och 28 procent snabbare minne.

Konsolen ska kunna rendera spelen 45 procent snabbare än basvarianten av PS5.

”Playstation Spectral Super Resolution” är namnet på den avancerade Ray Tracing och AI-uppskalning som konsolen kommer att ha. Sony meddelar också att de allra flesta Playstation 5-spel, men även en del PS4-spel, ska få högre upplösning och bättre framerate.

Lagringen ligger på en 2TB stor SSD-hårddisk, att jämföra med smått märkliga 825 gigabyte i basversionen.

PS5 Pro lanseras enbart i en digital version. Den som vill använda skivor får köpa till en skivläsare vid ett senare tillfälle.

Släpps 7 november, till ett riktpris på 799 euro. Läs mer

Väcker reaktioner

Ovan har ni ”specifikationerna”. Mer konkret information om hårdvaran, snarare än procentuella uppgraderingar, ska komma senare.

Däremot har vi en fast siffra att förhålla oss till, vilken väckt mest reaktioner:

Ett riktpris på 800 euro. Att valutakonvertera till svenska kronor är lika roligt och smärtsamt som att gå till tandläkaren med en tandköttsinfektion numera, men vi snackar om en liten bit över 9 000 spänn. Vem vet, kanske ännu mer i november.

Bland många frågetecken är således den största frågan: Är det värt det?

expand-left helskärm PS5 Pro kommer inte ha möjlighet att läsa skivor, utan en separat skivläsare måste köpas till.

Kan sälja för att köpa nytt

Jämför man med PC-priserna för uppskattad likartad prestanda är det inte en hutlös historia alls. Likväl, i PC-världen kostar uppgraderingar av hårdvara förstås rätt mycket pengar och de görs inte sällan efter just typ fyra år.

Ett dilemma med PS5 har varit att man kan tvingas välja mellan snyggare bild och högre FPS info close FPS(Frames per second), eller bilder per sekund i vissa spel. Med PS5 Pro ska sådana kompromisser försvinna och bara den tanken är ju värd en del pengar. Det är väl också det enklaste sättet att konkretisera vad den här proffsversionen ska ge oss. Den större hårddisken är förstås väldigt välkommen, även den.

Leker man med tanken att man säljer av sin gamla konsol för att köpa denna nya blir ju mellanskillnaden inte så galen som riktpriset skrämmer en till att känna.

Men sen var det ju det här med skivläsaren – och för den delen tajmingen.

Hur kul är det?

Det känns lite som att Sony sparkar på den grupp som redan betalar. De som fortfarande gillar att ha fysiska upplagor av spel är, gissar jag, en mer benägen kundgrupp att faktiskt hosta upp nära tio laxar för en pro-version på releasedag.

Att då inte skivläsare ingår utan måste köpas separat, till någon ytterligare tusenlapp eller två, känns rätt magstarkt. Vad ska man med en bättre konsol till om spelen man redan äger inte går att spela på den?

Och hur kul är det med en extern skivläsare? Det är inte så att detta rymdskepp, med sina smärre estetiska förändringar, vandrar rätt in i en Vouge-artikel om heminredning direkt (okej, rent visuellt blir skillnaden inte så stor med extern skivläsare men jag retar mig på det).

expand-left helskärm

Vänta till Playstation 6?

Vem vet heller hur länge det dröjer innan Playstation 6 dyker upp. Jag ser kommentarerna till Youtube-klippen, i forumen och till artiklar om att en rejäl drös hellre vill vänta tills dess än att uppgradera sin femma. Följer Sony sin tidigare takt bör det heller inte dröja mer än tre, fyra år till. Och hej, GTA VI är ju otroligt nog snart här så tiden för omänskligt emotsedda ”sexor” är väl ändå nu.

Så ja, det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen här. Flera olika scenarier kan inträffa.

Kommer PS5 Pro att floppa på grund av disk(!)rimineringen av oss som gillar fysiska upplagor?

Hur många begagnade basupplagor dyker upp på den svenska andrahandsmarknaden lagom till jul? Om svaret på första frågan är ett nej kan det bli guldläge för julkappshandlarna med stramare ekonomi.

Och när kommer kontringen från Microsoft och Xbox?

ANNONS