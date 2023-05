Spänd förväntan på nya ”The legend of Zelda: Tears of the kingdom”

”Folk skämtar om att ’jag är lite förkyld, jag är nog sjuk på fredag’”

Av: Gustav Sjöholm/TT

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

Efter framgångarna med ”Breath of the wild” håller spelvärlden andan inför Nintendos nya Zelda-uppföljare.

– Folk är så hajpade. Det känns som att det här är en titel som folk kommer att prata om online i månader, säger Brian Shea på Gameinformer.

Det råder förväntan i luften bland både personal och läsare till amerikanska speltidningen Gameinformer inför släppet av ”The legend of Zelda: Tears of the kingdom”.

– Folk är jätteupprymda. De skämtar om att ”jag är lite förkyld, jag är nog sjuk på fredag” så att de kan spela spelet hela dagen, säger onlineansvarige Brian Shea.

helskärm Link stormar fram i "The legend of Zelda: Tears of the kingdom". Pressbild.

Förväntningarna ska ses i ljuset av att ”Tears of the kingdom” är en direkt uppföljare till ”Breath of the wild” från 2017.

– Det revolutionerade ”The legend of Zelda”-serien, som i sin tur är en av Nintendos äldsta och mest älskade serier. Den utvecklade formeln på så många sätt och belönade utforskning på ett sätt vi inte hade sett i så många andra spel.

helskärm Svävande öar i himlen gör att Hyrule är betydligt större än tidigare. "Föregångaren 'Breath of the wild' hade redan en massiv värld att utforska och att ha det här nya lagret ovanpå gör det nästan överväldigande", säger Gameinformers Brian Shea. Pressbild.

Inspirerade ”Elden ring”

I stället för långa listor med saker som spelaren ska ta sig an och en karta fylld av markeringar – standard i spel med öppna världar – lyckades spelet locka till utforskning på andra sätt.

– Det har influerat så många spel med sin öppna värld-design, ett sådant spel man kan peka på är förra årets främsta spel ”Elden ring”, säger Shea.

”Har en hit”

helskärm Brian Shea. Pressbild.

Han har själv fått prova omkring en timme i spelet vid ett förhandsevenemang.

– Det känns som en utveckling av ”Breath of the wild. Om man nyss spelat det känner man sig snabbt hemma. Det stora nya är öarna i himlen och de nya mekanikerna känns verkligen intuitiva.

Trots att spelet är Nintendos största släpp i år har den japanska jätten varit rätt tyst. Ibland är tystnad inför ett släpp ett illavarslande tecken, men Shea tror att Nintendo kan unna sig att vara hemlighetsfulla.

– De vet att de har en hit, säger han.

Fakta Gameinformer Gameinformer är ett amerikanskt magasin som givits ut sedan 1991. Bolaget ägs av butikskedjan Game Stop, men redaktionen är oberoende. 2019 hade tidningen sex miljoner betalande prenumeranter, och bolaget har också en stor närvaro på nätet. Läs mer