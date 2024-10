Höstens allra hetaste spelnyheter – vi listar

Publicerad 2024-10-02 10.00

Artikeln innehåller annonslänkar

Spelhösten är äntligen här nu och de närmsta veckorna lanseras flera efterlängtade och rykande heta spel för Playstation och Xbox.

Här listar vi säsongens populära spelsläpp och snackisar där vissa går att förboka redan nu och några precis släppts!

Oavsett om du är en rutinerad gamer som inte bryr dig om årstiderna, en periodare som hittar tillbaka till konsolen när vädret blir kyligare eller om du precis bestämt dig för att hitta en ny hobby – så är spelhösten 2024 här! Nu är det dags att gå in i spelets underbara värld av äventyr, klurigheter och spänning medan regn och rusk piskar mot rutorna.

Under hösten finns det flera spel att se fram mot. Nu på fredag, 4 oktober, lanseras Until dawn och NHL 25. Och nu är det bara några veckor kvar till Call of duty: Black ops 6 kommer. Lägg där till att vi tidigare i höst sett en hel del spännande släpp och visst kan vi känna hur hösten och vintern är räddad?

Här listar vi 9 riktigt heta spelsläpp!

Call of duty: Black ops 6

Förrädare mot sin vilja – jagade av de som skapat dem. Den 25 oktober släpps äntligen Call of duty: Black ops 6 och du kan redan nu förhandsboka spelet för att säkra att du kan börja spela så snart det kommer. Black ops 6 är en spionactionthriller utveckad av Treyarch och Raben och spelet utspelar sig i det tidiga 90-talet precis när Kalla kriget tagit slut och den globala maktordningen kastas om. En mystisk och hemlig organisation har infiltrerat CIA och Black ops-veteranen Frank Woods med team har förvisats från byrån och landet. Nu jagas de istället av organisationen som en gång skapat dem. Nu tvingas de gå under jorden och försöka ligga steget före sin egen korrupta regering. Kan de rentvå sig själva? Eller finns ingen återvändo när de går över samma gränser som fienden?

EA Sports FC25

I september släpptes EA Sports FC25 och har du inte skaffat spelet ännu kanske det är hög tid nu inför en lång höst och vinter med mer inomhustid. I spelet finns fler än 19 000 spelare, 700 lag, 120 arenor och från 30 olika ligor. Du kan ansluta dig till dina vänner i det nya 5-mot-läget Rush och FC iq har introducerat ett system som används av fotbollens främsta taktiker som du nu kan ta del av. Summa summarum är FC25 lite vassare än deras tidigare upplaga och en rolig nyhet för fotbollsälskaren!

Until dawn

På fredag, den 4 oktober, släpps efterlängtade skräckklassikern Until dawn för PS5 och PC. Den här ombyggda kultklassikern har fått riktigt mäktig grafik och ljud som kommer att få dig helt fast. Själv går jag igång rejält på den här typen av spel där jag som spelare både får styra vad som sker och får en stor dos av spänning! Så det är bara att spänna fast säkerhetsbältet, möta dina rädslor och avgöra vilka som kommer att överleva!

Den nya förbättrade versionen bjuder in dig till att återuppleva mardrömmen där åtta vänner återvänder till en avlägsen bergsstuga där två av deras vänner försvann för ett år sedan. Men det dröjer såklart inte länge innan något går fruktansvärt fel och skräcken tar ett järngrepp över gruppen. Nu är det dina handlingar som styr allt som sker – tänk på att varje litet beslut kan leda till stora kedjereaktioner och avgöra vem som får överleva till gryningen.

Stalker 2: Heart of Chornobyl (Collectors edition)

Letar du efter en perfekt julklapp till någon i släkten eller behöver du kanske själv skicka iväg en önskelista med några tips på saker som föräldrarna eller kanske din gamla moster kan köpa åt dig? Varför inte passa på och önska dig nya Stalker 2: Heart of Chornobyl med samlarutgåva. Spelet är nästa generations uppföljare till det prisbelönta PC-spelet som utvecklats av GSC Game world och den bjuder in dig rakt in i en unik upplevelse där kampen om överlevnad pågår. Grafiken drivs av Unreal engine 5 och det är en icke linjär berättelse där många olika vägar leder dig till olika avslut. Grafiken är otrolig och multiplayer-läget kommer att adderas efter lansering som en gratis uppdatering. I samlarutgåvan ingår flertalet fysiska ting som höjer spelupplevelsen.

Spelet och boxen släpps den 20 november, perfekt inför jul och du kan redan förboka det (eller skicka vidare länken till någon som en hint till julafton)!

Warhammer 40 000: Space marine 2

Den 9 september släpptes uppföljaren till Space marine och det var många som satt bänkade redo att köpa spelet vid lanseringen. Du kliver in i spelet iklädd rollen som en Space marine – en av mänsklighetens mäktigaste krigare. Till din hjälp har du övermänskliga förmågor och ett helt arsenal med kraftfulla vapen och nu är ditt uppdrag att försvara galaxen mot det hemska hotet som lurar 40 000 år framåt i tiden... Space marine 2 finns att klicka hem till Xbox, Playstation eller PC. Gör dig redo att avslöja mörka hemligheter för att bevisa din lojalitet mot mänskligheten!

Throne and liberty

Den 1 oktober släppts free to play-spelet Throne and liberty och det är många som väntat på att få ladda ned spelet. Nu är det alltså äntligen här! Spelet är en guild-fokuserad stridsupplevelse med uppslukande miljö i den öppna världen Solisium. Där möts du av höga klippor, vidsträckta klippor och oförutsett väder – och självklart ett land fullt av möjligheter. Du måste anpassa din kamp för att överleva med strategiska beslut och enda vägen till seger är genom att besegra Kazar och vinna tronen.

Astro bot

I september lanserades Astro bot och det är ett roligt spel som passar de flesta i familjen. Astros galaktiska ärkefiender attackerar moderskeppet och det blir totalt kabelkaos! Besättningen sprids ut över hela rymden och nu är det bara Astro som kan ställa till rätta. Upplev verklighetstrogna interaktioner och många häftiga funktioner – för dig som vill grotta ned dig i alla effekter finns det en fylligare information där du köper spelet.

Elden ring: Shadow of the erdtree

I somras släpptes Shadow of the erdtree – uppföljaren till gruppspelet Elden ring och här möter du en helt ny spelupplevelse som utspelar sig i Skuggornas rike. Spelet tar vid med en gripande ny berättelse ledd av empyriern Miquella och du blir kallad till Skuggornas rike, platsen dold av det stora trädet där gudinnan Marika först uppenbarade sig. Här kommer du att få börja nysta i mörka mysterier och möta andra i spelet som följer Miquellas fotspår av kanske inte helt goda skäl. Gruppspelet Elden ring behövs för att du ska kunna spela nya Shadow of the erdtree.

Star wars outlaws

I slutet av augusti kom det första Star wars-spelet med en öppen värld någonsin och nu kan du kasta dig ut och utforska olika platser i galaxen. Du spelar Kay Vess, en svindlare på uppgång på jakt efter frihet och medel för att starta ett nytt liv. Nu måste du slåss, stjäla och använda din hjärna för att ta dig igenom galaxens brottssyndikat samtidigt som du är en av galaxens mest jagade.I spelet kan du utforska livliga städer och köra över vidsträckta landskap där varje plats bjuder in till nya äventyr och utmaningar. Spelet har hög risk och hög belöning och finns för både Xbox och Playstation.

NHL 25

Den 4 oktober lanseras äntligen NHL 25 vilket är perfekt tajming inför hockeysäsongen! Det är ett nytt spelintelligent system som kommer att låta dig ta kontroll av varje centimeter av isen. Spelupplevelsen är maxad från den uppdaterade åkningen med next-gen vision control till spelarrörelser via Chels ai samt riktigt autentiska animationer. Ett måste nästan för dig som älskar ishockey! Du kan självklart även bygga din egen drömlista i Hockey ultimate team och annat roligt. Du hittar självklart mer information om spelet där du köper det om du vill ha alla detaljer.

Extratips!

