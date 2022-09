Nya ”The Legend of Zelda” släpps nästa år

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm ”The Legend of Zelda”.

Här är en glädjande nyhet för alla ”The Legend of Zelda”-fans.

Nästa år släpps nästa spel i spelserien.

Det var under Nintendo Directs sändning på tisdagen som avslöjandet kom.

Den 12 maj 2023 släpps ”The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” till Nintendo Switch .

– Förutom Hyrules vidsträckta, vackra landskap, kommer det senaste spelet i Legend of Zelda-serien att ta dig upp bland molnen och en större värld som sträcker sig längre än så. Se fram emot att Links mäktiga äventyr börjar igen, skriver Nintendo i ett pressmeddelande.

Klassiker i ny tappning

Sändningen bjöd på flera nyheter från Nintendo.

Bland annat kommer ännu fler klassiska spel släppas till Nintendo Switch.

Till exempel en remaster av actionrollspelet Tales of Symphonia, fyra versioner av Resident Evil-spel och en rad spel från Nintendo.

Däribland titlar från Mario Party, Pokémon Stadium och klassiker som 1080 Snowboarding, Excitebike 64 och Pilotwings 64.

Dessutom återvänder det det ikoniska GoldenEye 007 med online multiplayerläge. Lanseringsdatum där är fortfarande oklart.

