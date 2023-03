Nytt ”Horizon” ska hjälpa sälja Sonys nya vr

Sonys andra försök att locka spelare att köpa ett vr-set kallas PSVR2 och släpptes den 22 februari.

I hjälmen sitter två oledskärmar på 2 000x2 040 pixlar, med 90–120 bilduppdateringar per sekund. Fyra kameror är riktade mot utsidan, och två ir-kameror följer ögats rörelser.

För att använda vr-setet krävs en PS5, och hjälmen måste vara ihopkopplad med konsolen via sladd. Två rörelsekänsliga, trådlösa specialkontroller (en för vardera hand) medföljer.

Bland spelen som finns vid lanseringen, eller kort därefter, kan nämnas äventyrsspelet ”Horizon: Call of the mountain”, ”Before your eyes” – där spelarens blinkningar påverkar berättelsen, racingspelet ”Gran turismo 7”, rysartiteln ”Resident evil: Village, stadsbyggarspelet ”Cities”, och svenska brädspelsinspirerade ”Demeo”.